Почему в советских квартирах начали разделять туалет и ванную — ты удивишься!

Брежневка - это не какой-то отдельный дом, а несколько серий домов, которые строились в СССР для решения жилищного вопроса на протяжении приблизительно двух десятилетий, с середины 60-х до 80-х годов прошлого века. Как правило, это кирпичные дома, жилье в которых до сих пор достаточно удобно и рентабельно. Раздельный санузел стал его преимуществом — впрочем, так и задумывалось. На что ориентировались проектировщики, „переселив“ советских граждан в разделенные перегородкой санузлы? Этим вопросом задался журнал The Voice.

Квартиры на несколько хозяев

В то время не существовало права собственности на жилье — крупные предприятия и структуры строили дома, чтобы расселить своих сотрудников, нередко — временно, на срок работы. И распространенным вариантом были „коммуналки 2.0“ — когда квартиру не в общежитии или большой квартире старого фонда давали на несколько хозяев. В некоторых домах до сих пор есть такие квартиры, где каждый собственник владеет своей комнатой или долей общей жилплощади. Разумеется, общий санузел при таком подходе был бы постоянным источником конфликтов жильцов (им и так хватало поводов для споров).

Гигиенические нормы

Объединенные санузлы в хрущевках не были особенно просторными, и использование по назначение туалета нередко ухудшало состояние ванны и умывальника. Для того чтобы гигиенические процедуры не были омрачены отправлением физиологических нужд и их последствиями, и решили разделить санузлы.

Половой вопрос

Как правило, квартиры получали семьи с детьми. Дети, как известно, имеют тенденцию быть разнополыми. Раздельный санузел помогал поддерживать советские традиции целомудрия — дети и подростки могли (пусть и стесненно!) воспользоваться своим правом на уединение и не провоцировать лишнего интереса у братьев и сестер.