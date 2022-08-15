„Где же он?!“ Причины, по которым вы слишком долго остаетесь одинокими

Вы бегаете за мужчинами

Хорошо известно, что мужчинам нравится преследовать женщин, поэтому существует тонкая грань между проявлением интереса и преследованием вашего мужчины. Одна из самых трудных вещей, которые женщина может узнать в жизни, - это когда делать шаг, а когда ждать, пока мужчина сделает шаг. Потому что, давайте посмотрим правде в глаза - если мужчина действительно хочет быть с вами в отношениях или развивать вопрос, он покажет это своими действиями. Если нет, то, скорее всего, вы ему все равно не интересны.

Вы отчаянно нуждаетесь в партнере

Ничто не кричит громче, чем отчаяние, и это то, что отталкивает мужчин. При поиске второй половинки очень важно не излучать отчаяние, потому что никто не хочет чувствовать, что в нем нуждаются, когда кто-то в отчаянии. Кроме того, это привлечет в вашу жизнь не тех мужчин, которые будут видеть в вас просто „легкую добычу“.

Вы слишком независимы

Быть самодостаточным и независимым вполне нормально, но это не обязательно означает, что вы все делаете сами: вешаете полки на стену, ставите стулья или открываете дверь сами с партнером. Независимость - это прекрасно, но мужчина хочет чувствовать себя рядом с вами мужчиной и помогать вам. Пусть он это сделает!

Источник: Yourtango.com