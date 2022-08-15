„Где же он?!“ Причины, по которым вы слишком долго остаетесь одинокими(3)
„Где же он?!“ - могут сейчас воскликнуть многие женщины, которые надеялись, что лето принесет им отношения и спасет от одиночества. К счастью, лето еще не кончилось, так что самое время взглянуть, не отпугиваете ли вы ухажеров.
Вы бегаете за мужчинами
Хорошо известно, что мужчинам нравится преследовать женщин, поэтому существует тонкая грань между проявлением интереса и преследованием вашего мужчины. Одна из самых трудных вещей, которые женщина может узнать в жизни, - это когда делать шаг, а когда ждать, пока мужчина сделает шаг. Потому что, давайте посмотрим правде в глаза - если мужчина действительно хочет быть с вами в отношениях или развивать вопрос, он покажет это своими действиями. Если нет, то, скорее всего, вы ему все равно не интересны.
Вы отчаянно нуждаетесь в партнере
Ничто не кричит громче, чем отчаяние, и это то, что отталкивает мужчин. При поиске второй половинки очень важно не излучать отчаяние, потому что никто не хочет чувствовать, что в нем нуждаются, когда кто-то в отчаянии. Кроме того, это привлечет в вашу жизнь не тех мужчин, которые будут видеть в вас просто „легкую добычу“.
Вы слишком независимы
Быть самодостаточным и независимым вполне нормально, но это не обязательно означает, что вы все делаете сами: вешаете полки на стену, ставите стулья или открываете дверь сами с партнером. Независимость - это прекрасно, но мужчина хочет чувствовать себя рядом с вами мужчиной и помогать вам. Пусть он это сделает!
Источник: Yourtango.com