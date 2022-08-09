Искусствовед из Вены расскажет таллиннцам о сексуальности в искусстве

25 августа проект Showcase PR Project приглашает жителей Таллинна на лекцию, которая посвящена изображению сексуальности в истории искусства. На лекции вы узнаете, как развивалось это понятие начиная с древней Греции и до нашего времени и как менялось отношение к сексуальности в европейской культуре через призму искусства.