Искусствовед из Вены расскажет таллиннцам о сексуальности в искусстве(4)
25 августа проект Showcase PR Project приглашает жителей Таллинна на лекцию, которая посвящена изображению сексуальности в истории искусства. На лекции вы узнаете, как развивалось это понятие начиная с древней Греции и до нашего времени и как менялось отношение к сексуальности в европейской культуре через призму искусства.
О чем пойдет речь на встрече?
о стандартах красоты в Античности
эротических сюжетах в мифах и религиозной живописи
почему секс и нагота были табуированы в Средневековье?
как в картинах Ренессанса, барокко и рококо кодировалась сексуальность?
какие сюжеты были особенно востребованы у коллекционеров?
о поисках сексуальности в работах художников XX века и влиянии Фрейда на живопись
Лектор: искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене.
В прошлом - эксперт аукционного дома Sotheby's, а в настоящем создатель Art Salon Vienna - венского клуба для людей интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта „Лекции об искусстве в венских музеях“ и арт-путешествий в Италию.
Место проведения: новый ресторан La Pineta Restoran, A. Weizenbergi 18, Tallinn
18:00 - регистрация
18:45- подача блюда
19:00 - начало лекции
20:00 - пауза
20:30 - продолжение лекции
21:30 - вопросы зрителей к лектору
Стоимость билета: 55€
NB! В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:
- приветственный напиток Prosecco
- блюдо на выбор:
1. Carpaccio kaheksajalg ja krevetid
2. Vitello tonnato
Количество мест ограничено, регистрация обязательна по e-mail: showcaseprproject@gmail.com
Ссылка на мероприятие: facebook.com/events/781870226389889