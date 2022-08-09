События
09.08.2022, 16:39

Искусствовед из Вены расскажет таллиннцам о сексуальности в искусстве

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25 августа пройдет лекция, посвященная изображению сексуальности в истории искусства
25 августа пройдет лекция, посвященная изображению сексуальности в истории искусства
ФОТО: Pressifoto | Showcase PR Project

25 августа проект Showcase PR Project приглашает жителей Таллинна на лекцию, которая посвящена изображению сексуальности в истории искусства. На лекции вы узнаете, как развивалось это понятие начиная с древней Греции и до нашего времени и как менялось отношение к сексуальности в европейской культуре через призму искусства.

О чем пойдет речь на встрече?

  • о стандартах красоты в Античности

  • эротических сюжетах в мифах и религиозной живописи

  • почему секс и нагота были табуированы в Средневековье?

  • как в картинах Ренессанса, барокко и рококо кодировалась сексуальность?

  • какие сюжеты были особенно востребованы у коллекционеров?

  • о поисках сексуальности в работах художников XX века и влиянии Фрейда на живопись

Лектор: искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене.

В прошлом - эксперт аукционного дома Sotheby's, а в настоящем создатель Art Salon Vienna - венского клуба для людей интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта „Лекции об искусстве в венских музеях“ и арт-путешествий в Италию.

Место проведения: новый ресторан La Pineta Restoran, A. Weizenbergi 18, Tallinn

18:00 - регистрация

18:45- подача блюда

19:00 - начало лекции

20:00 - пауза

20:30 - продолжение лекции

21:30 - вопросы зрителей к лектору

Стоимость билета: 55€

NB! В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

- приветственный напиток Prosecco

- блюдо на выбор:

1. Carpaccio kaheksajalg ja krevetid

2. Vitello tonnato

Количество мест ограничено, регистрация обязательна по e-mail: showcaseprproject@gmail.com

Ссылка на мероприятие: facebook.com/events/781870226389889

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