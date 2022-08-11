Tатуировка, сделанная в Азии, привела к гепатиту С

Начну с того, что я обычный 44-летний столичный житель, я не употребляю наркотики и никогда не сидел в тюрьме. Я предприниматель, в свободное время активно занимаюсь спортом и очень люблю путешествовать.

Три года назад, расставшись с девушкой, я дал себе обещание уделять себе больше внимания: начал активно заниматься спортом, прошел полное медицинское обследование.

Помимо интереса к текущему состоянию здоровья, пройти медицинское обследование меня побудило еще и то, что в новогодние и рождественские праздники я употреблял много алкоголя, и, как и полагается среднестатистическому эстоноземельцу, зачастую переедал. Я решил заказать полное обследование здоровья в медицинской лаборатории.

Результаты анализа крови показали, что показатели печени выше нормы. Поначалу я не сильно переживал по поводу небольшого отклонения в анализе печени, потому что, как уже говорил, в Новый год и Рождество действительно употреблял алкоголь больше обычного.

В какой-то момент я решил пойти к семейному врачу. Рассказал врачу, что делал анализы, и показал результат анализа печени. Семейный врач направил меня на дополнительное обследование, и наконец, пришел тот самый судьбоносный результат: у меня обнаружили хронический гепатит С. В тот момент я не осознавал сути и серьезности этого диагноза.

Долгое время мне не давал покоя вопрос, где и как я заразился? Когда я разговаривал на эту тему с врачом, из головы совершенно вылетело, что у меня на спине татуировка. Но придя домой, я стал искать информацию на эту тему и попал на сайт chepatiit.ee, где можно проверить свою принадлежность к группе риска — и там обнаружил пункт „татуировка“.

Человек входит в группу риска по гепатиту С, если:

перенес переливание крови до 1994 года;

соприкасался с кровью другого человека;

проходил процедуры иглотерапии;

имеет татуировки, пирсинг, перманентный макияж;

имеет повышенные показатели функций печени;

хотя бы один раз пользовался шприцем другого человека;

имел незащищенный половой акт;

находился в местах лишения свободы.