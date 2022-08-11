Tатуировка, сделанная в Азии, привела к гепатиту С
Меня зовут Карл (имя изменено), и я расскажу вам, как я заразился гепатитом С.
Начну с того, что я обычный 44-летний столичный житель, я не употребляю наркотики и никогда не сидел в тюрьме. Я предприниматель, в свободное время активно занимаюсь спортом и очень люблю путешествовать.
Три года назад, расставшись с девушкой, я дал себе обещание уделять себе больше внимания: начал активно заниматься спортом, прошел полное медицинское обследование.
Помимо интереса к текущему состоянию здоровья, пройти медицинское обследование меня побудило еще и то, что в новогодние и рождественские праздники я употреблял много алкоголя, и, как и полагается среднестатистическому эстоноземельцу, зачастую переедал. Я решил заказать полное обследование здоровья в медицинской лаборатории.
Результаты анализа крови показали, что показатели печени выше нормы. Поначалу я не сильно переживал по поводу небольшого отклонения в анализе печени, потому что, как уже говорил, в Новый год и Рождество действительно употреблял алкоголь больше обычного.
В какой-то момент я решил пойти к семейному врачу. Рассказал врачу, что делал анализы, и показал результат анализа печени. Семейный врач направил меня на дополнительное обследование, и наконец, пришел тот самый судьбоносный результат: у меня обнаружили хронический гепатит С. В тот момент я не осознавал сути и серьезности этого диагноза.
Долгое время мне не давал покоя вопрос, где и как я заразился? Когда я разговаривал на эту тему с врачом, из головы совершенно вылетело, что у меня на спине татуировка. Но придя домой, я стал искать информацию на эту тему и попал на сайт chepatiit.ee, где можно проверить свою принадлежность к группе риска — и там обнаружил пункт „татуировка“.
Человек входит в группу риска по гепатиту С, если:
перенес переливание крови до 1994 года;
соприкасался с кровью другого человека;
проходил процедуры иглотерапии;
имеет татуировки, пирсинг, перманентный макияж;
имеет повышенные показатели функций печени;
хотя бы один раз пользовался шприцем другого человека;
имел незащищенный половой акт;
находился в местах лишения свободы.
Возможно, инфекция была получена во время поездки в Азию много лет назад. Мы с друзьями тогда остановились на Бали, и я сделал татуировку, о которой давно мечтал: ведь тогда я жил в свое удовольствие, делал все что хотел, не особо задумываясь о последствиях. По всей вероятности, эта поездка и решение сделать татуировку бесповоротно изменили мою жизнь.
Известно, что у большинства инфицированных вирусом гепатита С со временем развивается хронический гепатит С, что приводит к поражению печени, а на заключительных стадиях заболевания, спустя десятилетия — даже к раку печени. Гепатит С годами протекает незаметно, не проявляя никаких симптомов, пока поражение печени не достигнет определенной стадии.
Вирус гепатита С распространяется в основном через кровь, реже через другие жидкости организма. Показательно, что среди нас в Эстонии живет почти 16 000 человек, которые заразились вирусoм гепатитa С и не подозревают об этом. Это почти в два раза больше, чем носителей ВИЧ.
Вакцины от гепатита С нет, но это инфекционное заболевание поддается лечению. Я прошел это лечение, и вируса у меня больше нет, но я продолжаю регулярно проверять свои показатели печени.
Почему же я делюсь с вами этой историей? Прежде чем сделать татуировку, убедитесь, что салон соблюдает все требования стерильности, а если татуировка уже сделана или вы находитесь в группе риска, сходите и проверьтесь либо непосредственно в медицинской лаборатории, либо у семейного врача.
Убедитесь, что вы не инфицированы. Подарите себе возможность жить здоровой жизнью!
Дополнительная информация на сайте: chepatiit.ee
Статья подготовлена при поддержке AbbVie OÜ, EE-VHCV-220019