Красота и здоровье
11.08.2022, 07:00

Tатуировка, сделанная в Азии, привела к гепатиту С

 
Вирусный гепатит С может не проявляться годами
Abbvie
ФОТО: Adobe Stock

Меня зовут Карл (имя изменено), и я расскажу вам, как я заразился гепатитом С.

Начну с того, что я обычный 44-летний столичный житель, я не употребляю наркотики и никогда не сидел в тюрьме. Я предприниматель, в свободное время активно занимаюсь спортом и очень люблю путешествовать.

Три года назад, расставшись с девушкой, я дал себе обещание уделять себе больше внимания: начал активно заниматься спортом, прошел полное медицинское обследование.

Помимо интереса к текущему состоянию здоровья, пройти медицинское обследование меня побудило еще и то, что в новогодние и рождественские праздники я употреблял много алкоголя, и, как и полагается среднестатистическому эстоноземельцу, зачастую переедал. Я решил заказать полное обследование здоровья в медицинской лаборатории.

Результаты анализа крови показали, что показатели печени выше нормы. Поначалу я не сильно переживал по поводу небольшого отклонения в анализе печени, потому что, как уже говорил, в Новый год и Рождество действительно употреблял алкоголь больше обычного.

В какой-то момент я решил пойти к семейному врачу. Рассказал врачу, что делал анализы, и показал результат анализа печени. Семейный врач направил меня на дополнительное обследование, и наконец, пришел тот самый судьбоносный результат: у меня обнаружили хронический гепатит С. В тот момент я не осознавал сути и серьезности этого диагноза.

Долгое время мне не давал покоя вопрос, где и как я заразился? Когда я разговаривал на эту тему с врачом, из головы совершенно вылетело, что у меня на спине татуировка. Но придя домой, я стал искать информацию на эту тему и попал на сайт chepatiit.ee, где можно проверить свою принадлежность к группе риска — и там обнаружил пункт „татуировка“.

Человек входит в группу риска по гепатиту С, если:

  • перенес переливание крови до 1994 года;

  • соприкасался с кровью другого человека;

  • проходил процедуры иглотерапии;

  • имеет татуировки, пирсинг, перманентный макияж;

  • имеет повышенные показатели функций печени;

  • хотя бы один раз пользовался шприцем другого человека;

  • имел незащищенный половой акт;

  • находился в местах лишения свободы.

Возможно, инфекция была получена во время поездки в Азию много лет назад. Мы с друзьями тогда остановились на Бали, и я сделал татуировку, о которой давно мечтал: ведь тогда я жил в свое удовольствие, делал все что хотел, не особо задумываясь о последствиях. По всей вероятности, эта поездка и решение сделать татуировку бесповоротно изменили мою жизнь.

Известно, что у большинства инфицированных вирусом гепатита С со временем развивается хронический гепатит С, что приводит к поражению печени, а на заключительных стадиях заболевания, спустя десятилетия — даже к раку печени. Гепатит С годами протекает незаметно, не проявляя никаких симптомов, пока поражение печени не достигнет определенной стадии.

Вирус гепатита С распространяется в основном через кровь, реже через другие жидкости организма. Показательно, что среди нас в Эстонии живет почти 16 000 человек, которые заразились вирусoм гепатитa С и не подозревают об этом. Это почти в два раза больше, чем носителей ВИЧ.

Вакцины от гепатита С нет, но это инфекционное заболевание поддается лечению. Я прошел это лечение, и вируса у меня больше нет, но я продолжаю регулярно проверять свои показатели печени.

Почему же я делюсь с вами этой историей? Прежде чем сделать татуировку, убедитесь, что салон соблюдает все требования стерильности, а если татуировка уже сделана или вы находитесь в группе риска, сходите и проверьтесь либо непосредственно в медицинской лаборатории, либо у семейного врача.

Убедитесь, что вы не инфицированы. Подарите себе возможность жить здоровой жизнью!

Дополнительная информация на сайте: chepatiit.ee

Статья подготовлена при поддержке AbbVie OÜ, EE-VHCV-220019

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