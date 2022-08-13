Красота и здоровье
13.08.2022, 15:00

Похудеть на 40 килограммов, а затем снова их набрать: „На этот раз я использую другой подход“

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Жизненные уроки Сийри для достижения постоянной стройности.
Kristina Traks
Сийри Роопс
Сийри Роопс
ФОТО: Helge Kalde

Что происходит, когда сброшенный вес возвращается? „Я не думала, что такое возможно“, - говорит Сийри Роопс (34 года), которой удалось сбросить около 40 килограммов и затем набрать их обратно. „Похудение - это не столько потеря цифр, сколько забота о себе“, - теперь знает она.

С самого детства еда была магнитом для Сийри, но многие годы она считала себя толстой из-за телосложения. „Мама говорила мне, что при рождении я был крупной - более четырех килограммов, что было очень много в 1980-х годах. Позже я поняла, что разговоры о больших костях или генетически заложенном лишнем весе были мифом - такого не существует“, - говорит она. В школе над Сийри, страдающей избыточным весом, издевались, ей приходилось терпеть много издевательств по поводу своей внешности. „В такой атмосфере ты теряешь себя, впадаешь в депрессию и просто не можешь ничего сделать“.

Таким образом, Сийри потребовалось 15 лет упорного труда, чтобы всерьез заняться похудением. До этого она пробовала всевозможные диеты, которые находила то тут, то там, все, что попадалось под руку. Но ни одна из них не работала, или сама девушка не могла придерживаться их достаточно долго. В какой-то момент она весила 104 килограмма. У Сийри болели суставы настолько сильно, что ей было трудно даже повернуться в постели. Она решила взять себя в руки и дала обещание привести тело в форму, чего бы ей это не стоило.

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