Похудеть на 40 килограммов, а затем снова их набрать: „На этот раз я использую другой подход“

С самого детства еда была магнитом для Сийри, но многие годы она считала себя толстой из-за телосложения. „Мама говорила мне, что при рождении я был крупной - более четырех килограммов, что было очень много в 1980-х годах. Позже я поняла, что разговоры о больших костях или генетически заложенном лишнем весе были мифом - такого не существует“, - говорит она. В школе над Сийри, страдающей избыточным весом, издевались, ей приходилось терпеть много издевательств по поводу своей внешности. „В такой атмосфере ты теряешь себя, впадаешь в депрессию и просто не можешь ничего сделать“.