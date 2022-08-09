ПОДКАСТ | Почему мы боимся? Разбираемся в теме фобий и панических атак

Возникают они, когда люди „заметают проблемы под ковер“: „я - последняя буква в алфавите“, „стерпится-слюбится“ и так далее. Организм же обмануть невозможно, он выделяет адреналин, который у человека повышен в таком состоянии фоново. Какая-то безобидная дополнительная вещь или же, наоборот, состояние, когда мы ничего не делаем, ни о чем не думаем и мозг погружается в „дейдриминг“, могут спровоцировать повышение тревожности. Подсознание понимает, что в жизни у нас не все хорошо, но четких мыслей по этому поводу не появляется. На этом этапе мы понимаем, что что-то у нас сердце быстрее стало биться, а километр мы не бежали, от собаки не спасались. Значит что-то не так. От этой мысли сердце еще быстрее начинает колотиться, это пугает нас еще больше, ведь мы больше это не контролируем. Это могут заметить другие люди, которые только еще больше убедят наш мозг, что с нами что-то не так. А когда приезжает скорая и человека осматривает специалист, оказывается, что все с ним в порядке и ему просто нужно больше отдыхать.