ПОДКАСТ | Почему мы боимся? Разбираемся в теме фобий и панических атак
Гость подкаста „По душам“ психолог Никита Григорьев рассказывает о том, какие из наших страхов рациональны, что делать, если у вас есть фобии, и как помочь себе при панической атаке.
Есть мнение, что фобии - это страх того, что не представляет непосредственной опасности и пугать, казалось бы, не должно. Так ли это?
Я бы начал ответ на вопрос издалека. Давайте возьмем, к примеру, боязнь крови. Нормально это или нет? Я предлагаю отталкиваться от того, что все мы - продукт эволюции. Если человек в дикой природе не реагирует на то, что у него на руке что-то красное - порез и кровь, то большой шанс, что у него будет заражение. Такие люди не выживали. Выживали те, у кого на генетическом уровне есть страх пауков, грызунов, крови и так далее. С биологической точки зрения это - нормальные страхи. Потом же мы все попали в 21 век и нам, казалось бы, больше не надо большинства вещей бояться. Поэтому зачастую мы называем ряд вещей фобиями, но при этом такие страхи абсолютно нормальны с биологической точки зрения. Те, кто не боялись, - умерли. Так что страх - это абсолютно нормальная реакция. Другое дело, если он вам мешает жить, - тогда действительно с этим надо что-то делать.
И все-таки, где же грань между простым страхом и фобией?
Грань действительно есть. Страх - это неприятные эмоции, которые мы можем контролировать разумом. Возьмем пример с кровью - это совершенно нормально, что мы испытываем неприятные эмоции, когда сдаем кровь и нам иголку в вену вводят. Но если вы через эту процедуру можете спокойно пройти, то да, это страшно и неприятно, но это не фобия. Если для же это каждый раз вызывает панику, если вас приходится нашатырным спиртом, условно, откачивать, то очевидно, что вы не можете рационально контролировать свои приступы страха. Это - фобия.
А что такое панические атаки и как они связаны с фобиями?
На самом деле, паническая атака - это самый простой пример фобии. Паническая атака - это неприятная, но здоровая реакция организма на адреналин. Приведу пример: в парке на меня бежит большая собака. У меня начнет колотиться сердце, начнется повышенное потоотделение, в мыслях будет паника по поводу того, что меня сейчас съедят. Если мы уберем собаку и оставим ощущения - это и есть паническая атака.
Разница в том, что когда мы видим реальную опасность, то понимаем, что это состояние прекратится. Как только условная собака пронесется мимо, это состояние пройдет. С паническими атаками же другая история.
Возникают они, когда люди „заметают проблемы под ковер“: „я - последняя буква в алфавите“, „стерпится-слюбится“ и так далее. Организм же обмануть невозможно, он выделяет адреналин, который у человека повышен в таком состоянии фоново. Какая-то безобидная дополнительная вещь или же, наоборот, состояние, когда мы ничего не делаем, ни о чем не думаем и мозг погружается в „дейдриминг“, могут спровоцировать повышение тревожности. Подсознание понимает, что в жизни у нас не все хорошо, но четких мыслей по этому поводу не появляется. На этом этапе мы понимаем, что что-то у нас сердце быстрее стало биться, а километр мы не бежали, от собаки не спасались. Значит что-то не так. От этой мысли сердце еще быстрее начинает колотиться, это пугает нас еще больше, ведь мы больше это не контролируем. Это могут заметить другие люди, которые только еще больше убедят наш мозг, что с нами что-то не так. А когда приезжает скорая и человека осматривает специалист, оказывается, что все с ним в порядке и ему просто нужно больше отдыхать.