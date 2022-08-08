Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022

Овен

Овнам на этой неделе нужно как можно больше времени посвящать простому общению. Важно находиться среди приятных людей. В деловой и любовной сферах можно воспользоваться тремя сильными методиками расположения к себе любого человека. Не исключено, что в конце недели или в ее самом начале Овнов будет ждать приятный визит или встреча. Некоторые люди будут сами тянуться к представителям данного Знака, поэтому им стоит быть готовыми к вниманию со стороны. Это очень яркая и позитивная неделя, на которой Овнов будет ждать много удачи в самых разных делах.

Телец

На этой неделе будут дни, когда звезды и планеты высветят в Тельцах как самые лучшие, так и самые худшие их черты. Неблагоприятным днем можно считать лишь 12 августа. В этот день Тельцы как раз-таки с высокой вероятностью станут худшей версией себя. Причиной станет суперлуние в Водолее. Не стоит переживать, если в пятницу все пойдет наперекосяк, ведь в субботу и воскресенье нас ожидают два очень благоприятных астрологических события — максимум потока Персеиды и противостояние Солнца с Сатурном. Как бы не прошла эта неделя. Завершится она хорошо.

Близнецы

Близнецы, относящиеся к так называемым мутабельным Знакам Зодиака, начнут эту неделю с очень благоприятной ноты. Они смогут преуспеть сразу во всех направлениях, что даст им дополнительную мотивацию и силу. Не исключено, что представители данного Знака смогут найти для себя новый пример для подражания. Это будет человек, который вдохновит их на что-то важное — например, на смену работы или на какую-то покупку, новое увлечение. Близнецов ждет время открытий и максимально приятных эмоций, из-за которых это время запомнится на очень долгий срок.

Рак