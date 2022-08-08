Любимое блюдо детства – картошка, запеченная на костре

Шеф-повар Maxima Meistrite Kvaliteet Рауно Саар готовит простое и недорогое летнее блюдо, которое идеально подойдет и в качестве гарнира к блюдам на гриле.

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