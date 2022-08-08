08.08.2022, 13:55
Любимое блюдо детства – картошка, запеченная на костре
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Что может быть лучше молодой картошки, запеченной на костре? Сплошная ностальгия!
Шеф-повар Maxima Meistrite Kvaliteet Рауно Саар готовит простое и недорогое летнее блюдо, которое идеально подойдет и в качестве гарнира к блюдам на гриле.
Овощные прилавки Maxima сейчас полны свежесобранного картофеля по особенно выгодной цене!
Вы найдете все необходимое в одном месте, так что прежде чем выехать за город, зайдите в Maxima.
Приятного просмотра!