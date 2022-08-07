Как обычные брекеты могут заменить ботокс и филлеры
Не все в этом мире можно улучшить с помощью уколов красоты. А вот обыкновенные пластинки, брекеты и элайнеры не только вернут правильный прикус и ровные зубы, но и изменят вашу внешность в лучшую сторону, пишет woman.ru.
Люди всегда стремятся к совершенству, а современная медицина в наше время может сделать идеальной практически любую часть тела, какую пожелаете. Все, кто хочет исправить недостатки черт лица, обращаются к пластической хирургии или косметологу за ботоксом, филлерами и нитями. Правда, это всегда заметно: остаются шрамы, или же нужна длительная реабилитация, чтобы последствия уколов исчезли. Изменить свой внешний облик к лучшему, безусловно, можно с помощью хирурга, но сможет ли это сделать ортодонт?
На самом деле, изменить губы, подбородок, линию щек, профиль можно вовсе без операции — просто пройдя курс лечения у ортодонта. Иногда его результат даже превосходит работу хирурга.
Маленький подбородок/двойной подбородок
Неправильный прикус часто приводит к скошенному или задвинутому назад подбородку и провисанию мягких тканей даже в молодом возрасте и при отсутствии лишнего веса.
Хирург предложит вам пластику подбородка, скорее всего, с установкой импланта или же сразу несколько косметических операций.
Но тут идеальным спасителем будут брекеты — самая выигрышная тактика. Во-первых, через 15–20 лет имплант придется менять, а во-вторых, проблему с зубами пластический хирург вам не решит.
Брекеты же в процессе лечения меняют расположение челюсти, создавая тем самым естественную опору для тканей лица — после лечения губы многих пациентов становятся пухлее, потому что верхние зубы будто бы приподнимают их.
Носогубные складки
Еще одной проблемой может стать асимметричный прикус: морщины в носогубной складке могут образоваться только с одной стороны.
В этом случае вам, конечно же, посоветуют инъекции филлеров либо гиалуроновой кислоты.
Но после исправления прикуса брекетами или элайнерами выраженные носогубные складки могут уйти даже у взрослых людей, а также исчезнет асимметрия нижней части лица. Кстати, в отличие от любых косметологических инъекций, этот результат сохранится не на год-два, а гораздо дольше.
Ранний птоз мягких тканей лица
Птоз — провисание тканей. Такая беда может случиться с любым человеком даже в молодом возрасте. Например, если верхняя челюсть слишком узкая, или же это может быть связано с этнической принадлежностью человека.
Хирург разведет руками или „разведет“ вас на круговую подтяжку лица, но слушать его не стоит.
Не поверите, но и тут вам помогут брекеты. Они решат эту проблему, и в отличие от косметических/пластических вмешательств, сделают это естественно.
Помимо чудо-элайнеров, которые абсолютно прозрачны и выполняют ту же функцию, что и брекеты, дополнительно можно улучшить вид улыбки с помощью установки виниров. Например, можно сделать их на 1-2 миллиметра шире стандартных, и они придадут зубам небольшую выпуклость, приподнимая тем самым губы, делая их визуально припухшими, а улыбку широкой и открытой.
Так что, прежде чем идти к косметологу или пластическому хирургу, подумайте — стоит ли оно того? Может быть, железная челюсть сделает красивыми не только ваши зубы.