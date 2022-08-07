Как обычные брекеты могут заменить ботокс и филлеры

Люди всегда стремятся к совершенству, а современная медицина в наше время может сделать идеальной практически любую часть тела, какую пожелаете. Все, кто хочет исправить недостатки черт лица, обращаются к пластической хирургии или косметологу за ботоксом, филлерами и нитями. Правда, это всегда заметно: остаются шрамы, или же нужна длительная реабилитация, чтобы последствия уколов исчезли. Изменить свой внешний облик к лучшему, безусловно, можно с помощью хирурга, но сможет ли это сделать ортодонт?

На самом деле, изменить губы, подбородок, линию щек, профиль можно вовсе без операции — просто пройдя курс лечения у ортодонта. Иногда его результат даже превосходит работу хирурга.

Маленький подбородок/двойной подбородок

Неправильный прикус часто приводит к скошенному или задвинутому назад подбородку и провисанию мягких тканей даже в молодом возрасте и при отсутствии лишнего веса.

Хирург предложит вам пластику подбородка, скорее всего, с установкой импланта или же сразу несколько косметических операций.

Но тут идеальным спасителем будут брекеты — самая выигрышная тактика. Во-первых, через 15–20 лет имплант придется менять, а во-вторых, проблему с зубами пластический хирург вам не решит.

Брекеты же в процессе лечения меняют расположение челюсти, создавая тем самым естественную опору для тканей лица — после лечения губы многих пациентов становятся пухлее, потому что верхние зубы будто бы приподнимают их.

Носогубные складки

Еще одной проблемой может стать асимметричный прикус: морщины в носогубной складке могут образоваться только с одной стороны.

В этом случае вам, конечно же, посоветуют инъекции филлеров либо гиалуроновой кислоты.

Но после исправления прикуса брекетами или элайнерами выраженные носогубные складки могут уйти даже у взрослых людей, а также исчезнет асимметрия нижней части лица. Кстати, в отличие от любых косметологических инъекций, этот результат сохранится не на год-два, а гораздо дольше.

Ранний птоз мягких тканей лица