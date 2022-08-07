Действительно ли натуральный дезодорант лучше для здоровья или это миф?

Разница между натуральным и обычным дезодорантом

Прежде чем сравнивать натуральные и обычные дезодоранты, стоит отметить, что в категории дезодорантов существует два типа продуктов: дезодоранты и антиперспиранты. Как объясняется в статье, опубликованной в 2020 году в журнале Annales de Dermatologie et de Vénéréologie, антиперспиранты предназначены для предотвращения потоотделения и используют соли алюминия в качестве активного ингредиента.

С другой стороны, дезодоранты на самом деле не предотвращают потоотделение. Вместо этого они предназначены для ограничения роста бактерий, вызывающих зловоние. Согласно статье в International Journal of Dermatology, активным ингредиентом в обычных дезодорантах часто является триклозан - синтетический антимикробный агент, который был изучен. Натуральные дезодоранты, с другой стороны, обычно используют эфирные масла и растительные экстракты, которые действуют как ароматизаторы, а также обладают некоторыми противомикробными свойствами.

Большинство, но не все натуральные дезодоранты не содержат алюминия. Но даже эти границы размыты. Например, Tom's of Maine, бренд, известный продажей натуральных продуктов, предлагает некоторые антиперспиранты, содержащие алюминий, и многие дезодоранты, не содержащие его.

Вредны ли обычные дезодоранты и антиперспиранты?

„Шумиха вокруг обычных дезодорантов началась еще в начале 1990-х годов, когда было распространено электронное письмо, в котором утверждалось, что дезодоранты блокируют потоотделение и выведение токсинов, а также могут опухать лимфатические узлы и вызывать рак. На сегодняшний день эти риски не подтверждены“, - говорит дерматолог Джеффри Фромовиц.