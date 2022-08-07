Действительно ли натуральный дезодорант лучше для здоровья или это миф?
Натуральные дезодоранты - это не новость. Вполне вероятно, что вы найдете свой любимый товар в продуктовом магазине, но зачастую они стоят дороже, чем их более традиционные „аналоги“. Вы можете предположить, что натуральные дезодоранты по своей природе более безопасны и чисты, но так ли это на самом деле?
Разница между натуральным и обычным дезодорантом
Прежде чем сравнивать натуральные и обычные дезодоранты, стоит отметить, что в категории дезодорантов существует два типа продуктов: дезодоранты и антиперспиранты. Как объясняется в статье, опубликованной в 2020 году в журнале Annales de Dermatologie et de Vénéréologie, антиперспиранты предназначены для предотвращения потоотделения и используют соли алюминия в качестве активного ингредиента.
С другой стороны, дезодоранты на самом деле не предотвращают потоотделение. Вместо этого они предназначены для ограничения роста бактерий, вызывающих зловоние. Согласно статье в International Journal of Dermatology, активным ингредиентом в обычных дезодорантах часто является триклозан - синтетический антимикробный агент, который был изучен. Натуральные дезодоранты, с другой стороны, обычно используют эфирные масла и растительные экстракты, которые действуют как ароматизаторы, а также обладают некоторыми противомикробными свойствами.
Большинство, но не все натуральные дезодоранты не содержат алюминия. Но даже эти границы размыты. Например, Tom's of Maine, бренд, известный продажей натуральных продуктов, предлагает некоторые антиперспиранты, содержащие алюминий, и многие дезодоранты, не содержащие его.
Вредны ли обычные дезодоранты и антиперспиранты?
„Шумиха вокруг обычных дезодорантов началась еще в начале 1990-х годов, когда было распространено электронное письмо, в котором утверждалось, что дезодоранты блокируют потоотделение и выведение токсинов, а также могут опухать лимфатические узлы и вызывать рак. На сегодняшний день эти риски не подтверждены“, - говорит дерматолог Джеффри Фромовиц.
Статья, опубликованная в журнале Nature Medicine в 2004 году, назвала цепочку электронных писем мистификацией и сослалась на исследование, опубликованное в 2002 году в Journal of the National Cancer Institute, которое изучило данные 1600 женщин и показало, что использование дезодоранта не связано с раком груди. „Были также опасения по поводу воздействия алюминия и болезни Альцгеймера“, - говорит доктор Фромовиц. „Но по мере развития науки эксперты развенчали этот миф“.
Другими словами, обычные дезодоранты и антиперспиранты безопасны для использования, говорит он.
Пока нет оснований полагать, что натуральные дезодоранты также оказывают негативное влияние на здоровье. Но, как и обычные дезодоранты, они могут содержать ингредиенты, к которым у некоторых людей есть чувствительность или аллергия. В большинстве случаев ароматические ингредиенты в дезодорантах вызывают дерматит - обычное раздражение кожи, которое обычно проявляется в виде сыпи или сухого, зудящего пятна на коже. Если после применения дезодоранта или антиперспиранта у вас появился зуд в подмышках или другие проблемы с кожей, Фромовиц рекомендует обратиться к дерматологу.
Источник: Everyday Health