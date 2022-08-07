Сними розовые очки! Если человек говорит тебе это, отпусти его...

Если бы он хотел быть с вами, он был бы с вами.

Есть две возможности. Если речь об эгоисте, который хочет заставить вас ревновать, лучше просто отпустите его. Если его слова не соответствуют действительности, например, если он говорит, что любит вас, но добавляет, что не уверен, что вы созданы друг для друга, то вам лучше отпустить его и идти своим путем.

Или если его чувства еще не настолько сильны, но он хочет остаться честным.

Или если он не может принять решение и боится причинить вам боль, поэтому сомневается и боится просто сказать вам „нет“. Если он хотел быть рядом с вами, он не должен был так долго думать и сомневаться.

Кем бы он ни был, сейчас вам нужно думать о себе, а не о нем. Потому что, если бы он хотел быть с вами, он был бы с вами. Легко сказать, что ему нужно время, немного пространства, он боится обязательств, и этого достаточно, чтобы успокоить его и т.д.



Но как быть с вами в то же время? Ты не колеблешься, чтобы быть с ним, ты готова сделать все возможное и невозможное. Потому что ты любишь его. Это так просто. Если бы он хотел быть с тобой, он бы это сделал.



Ваше сердце разбито. Потому что он не чувствовал того же самого. Он не дал вам никаких гарантий. И вы не можете это изменить. Продолжайте жить дальше своей жизнью. Это правда.

Вам может понадобиться неделя или две, месяц или даже год, чтобы смириться с этим. Может быть, вам нужно больше времени. Это должно быть очень болезненно для вас, будут дни, когда кажется, что все хорошо, и другие, когда вы снова окажетесь в черной депрессии.

Только это будет означать, что вы будете разбивать свое собственное сердце еще миллион раз, вместо того, чтобы смириться с тем, что он не хочет быть с вами, вместо того, чтобы просто взять время на размышления.

Источник: Kodused Lood