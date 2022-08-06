„Никогда не ложитесь спать злыми“: мифы, которые разрушают ваши отношения
Давайте будем честными, отношения - это сложно. Вам нужно расшифровывать свои собственные эмоции, эффективно передавать их и общаться с партнером так, чтобы не вызывать разочарования или душевной боли. Но это не единственное, что осложняет отношения.
Мифы, циркулирующие в социальных сетях, также могут нанести серьезный ущерб отношениям. Что это за мифы и во что не стоит верить, читайте далее.
Успокойтесь, чтобы не выглядеть таким отчаянным
Мысль о том, что вы должны сдерживать свое волнение по поводу зарождающихся отношений, чтобы не показаться „отчаявшимся“, — это полный миф. „Хотя в этом, безусловно, есть доля правды, например, может быть не лучшей идеей делать кому-то предложение на первом свидании, самое главное — оставаться собой. Если вы слишком стараетесь быть спокойной и довольно флегматичной, это может послать вашему партнеру смешанные сигналы и создать препятствия для здоровых отношений“, — говорит семейный терапевт Джанет Парк.
Кроме того, нет ничего плохого в том, чтобы дать понять, что вы ищете долгосрочные или серьезные отношения. „Честное и прозрачное общение между вами — это залог здоровых отношений“, — добавляет Парк. Если человек, с которым вы встречаетесь, воспринимает такую открытость как отчаяние, возможно, он не самый лучший человек для вас.
Вы никогда не должны ложиться спать злым
Мы все слышали правило, согласно которому вы никогда не должны ложиться спать злым на своего партнера. Ну, психотерапевты говорят, что это неправда. „Установление крайних сроков для разрешения конфликта увеличивает давление на и без того сложную ситуацию и может привести к довольно непростому перемирию“, — говорит клинический психолог Карисса Коулстон. „Если ни один из вас не дал себе времени прийти к естественному пониманию и заключению, то ни одна из сторон не будет довольна решением“.
Ревность — признак того, что ваш партнер заботится о вас
Нет, это ненормально, если ваш партнер злится из-за того, что вы гуляете по городу с коллегами или друзьями. И нет, это точно не признак их любви. „Это может быть опасным предположением, потому что ревность обычно является признаком неуверенности и попыткой контролировать действия другого человека“, — говорит психотерапевт Элли Борден.
„Хотя ревновать время от времени нормально, чрезмерная ревность вашего партнера может означать, что он не уверен в вас, а также может быть признаком эмоционального насилия“.
Следующий „большой шаг“ исправит ваши отношения
Если вы чувствуете, что находитесь в застое или катитесь под откос, предложение или беременность не улучшат ситуацию. „Это миф, который возникает в длительных отношениях и может в конечном итоге привести к более тяжелому разрыву, если пара считает, что проблема разрешится сама собой“, — говорит Борден.
Посещение семейной консультации означает, что ваши отношения обречены
Консультирование пары не означает, что ваши отношения на стадии завершения. „Обращение к психотерапевту — это не признак того, что ваши отношения закончились, это на самом деле признак того, что вы хотите заставить все работать более эффективно и исправить то, что пошло не так“, — говорит Коулстон. „Пары должны рассматривать семейное консультирование как профилактическую меру, а не как лекарство. Если вы получите помощь, когда появятся первые трещины, у вас будет возможность стать еще ближе как пара и узнать новые способы разрешения конфликтов, более здоровые и конструктивные“.
Источник: Best Life