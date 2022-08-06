„Никогда не ложитесь спать злыми“: мифы, которые разрушают ваши отношения

Мифы, циркулирующие в социальных сетях, также могут нанести серьезный ущерб отношениям. Что это за мифы и во что не стоит верить, читайте далее.

Успокойтесь, чтобы не выглядеть таким отчаянным

Мысль о том, что вы должны сдерживать свое волнение по поводу зарождающихся отношений, чтобы не показаться „отчаявшимся“, — это полный миф. „Хотя в этом, безусловно, есть доля правды, например, может быть не лучшей идеей делать кому-то предложение на первом свидании, самое главное — оставаться собой. Если вы слишком стараетесь быть спокойной и довольно флегматичной, это может послать вашему партнеру смешанные сигналы и создать препятствия для здоровых отношений“, — говорит семейный терапевт Джанет Парк.

Кроме того, нет ничего плохого в том, чтобы дать понять, что вы ищете долгосрочные или серьезные отношения. „Честное и прозрачное общение между вами — это залог здоровых отношений“, — добавляет Парк. Если человек, с которым вы встречаетесь, воспринимает такую ​​открытость как отчаяние, возможно, он не самый лучший человек для вас.

Вы никогда не должны ложиться спать злым

Мы все слышали правило, согласно которому вы никогда не должны ложиться спать злым на своего партнера. Ну, психотерапевты говорят, что это неправда. „Установление крайних сроков для разрешения конфликта увеличивает давление на и без того сложную ситуацию и может привести к довольно непростому перемирию“, — говорит клинический психолог Карисса Коулстон. „Если ни один из вас не дал себе времени прийти к естественному пониманию и заключению, то ни одна из сторон не будет довольна решением“.

Ревность — признак того, что ваш партнер заботится о вас

Нет, это ненормально, если ваш партнер злится из-за того, что вы гуляете по городу с коллегами или друзьями. И нет, это точно не признак их любви. „Это может быть опасным предположением, потому что ревность обычно является признаком неуверенности и попыткой контролировать действия другого человека“, — говорит психотерапевт Элли Борден.