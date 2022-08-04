Беззаботное начало учебного года. Вы знаете, что нужно подготовить для школы?
Есть ли все необходимое? Ничего ли я не забыл? Вопросы, которые мучают многих родителей – и чем ближе 1 сентября, тем больше.
Чтобы подготовка не стала стрессом, Maxima сделала за вас большую работу – мы составили онлайн-список всех школьных принадлежности, которые могут понадобиться в течение учебного года, чтобы, вернувшись домой, вы не обнаружили, что вы что-то забыли купить. Вишенкой на торте, конечно же, является тот факт, что все школьные принадлежности тщательно отобраны и продаются по низкой Maxima цене.
Списки товаров, необходимых для школы, также доступны и в магазинах. Таким образом, вы сможете заранее посмотреть дома, какие именно принадлежности вам нужны.
Магазины Maxima предлагают особенно широкий ассортимент школьных товаров: письменные принадлежности, принадлежности для рукоделия, рюкзаки, пеналы, тетради, а также одежду и обувь для школы.
Все, что вам нужно сделать, это открыть список и с улыбкой положить подходящие товары в корзину.
ТОП-5 товаров из списка школьных принадлежностей Maxima
Школьный портфель и пенал
Выбор портфеля всегда чрезвычайно важен. Как правило, школьники предпочитают квадратный и более вместительный портфель с твердой спинкой, который отличается прочностью и устойчивостью к холоду и дождю. Конечно, внешний вид также играет большую роль. Ребенок обязательно должен примерить его перед покупкой, чтобы ему было удобно носить портфель, который каждый день будет с ним в школе.
Из ассортимента Maxima обязательно стоит отметить качественные и популярные школьные портфели Herlitz и красочные рюкзаки Grafia Plus. Первоклассники точно будут в восторге от школьного портфеля LOL Surprise в стиле принцессы.
Выбор пеналов в магазине широк, каждый сможет найти что-то для себя. Поклонники „Холодного сердца“ и „Миньонов“ тоже могут радоваться, поскольку их любимые персонажи представлены на пеналах, а школьники, предпочитающие более нейтральную гамму, найдут идеальный пенал из ассортимента Herlitz.
Тетради
Тетради в клетку и в линейку всегда на повестке дня. Определенно, с веселыми обложками, чтобы сделать обучение в школе еще более увлекательным. В ассортименте представлены также тетради с формулами, которые наверняка привлекут внимание школьников более старших классов, ведь на внутренней стороне обложки и некоторых страницах напечатаны формулы и правила.
Принадлежности для рисования и ручки
Ассортимент Maxima очень широк – начиная с хорошо известных серий Carioca и Bic и заканчивая героями мультфильмов.
Принадлежности для рукоделия
Цветная бумага, ножницы, клей-карандаши, цветные карандаши и другие интересные товары, необходимые для занятий рукоделием, теперь доступны по отличным ценам.
Для качественных точилок, линеек, циркулей Staedtler всегда найдется место в пенале каждого школьника.
Новая школьная одежда
После лета в обновлении всегда нуждается и гардероб, ведь ребенок зачастую вырастает из одежды. Бывает так, что школьная одежда, которая идеально сидела весной, осенью уже мала. В магазинах Maxima можно найти классную и модную школьную одежду и обувь для детей всех возрастов, а также удобные школьные сандалии.
Готовиться к школе еще никогда не было так просто – возьмите с собой в магазин список школьных товаров или воспользуйтесь онлайн-списком и можете спокойно отправляться на шоппинг – в Maxima вы найдете все, что нужно для школы!
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