Беззаботное начало учебного года. Вы знаете, что нужно подготовить для школы?

Школьный портфель и пенал Выбор портфеля всегда чрезвычайно важен. Как правило, школьники предпочитают квадратный и более вместительный портфель с твердой спинкой, который отличается прочностью и устойчивостью к холоду и дождю. Конечно, внешний вид также играет большую роль. Ребенок обязательно должен примерить его перед покупкой, чтобы ему было удобно носить портфель, который каждый день будет с ним в школе.

Из ассортимента Maxima обязательно стоит отметить качественные и популярные школьные портфели Herlitz и красочные рюкзаки Grafia Plus. Первоклассники точно будут в восторге от школьного портфеля LOL Surprise в стиле принцессы.

Выбор пеналов в магазине широк, каждый сможет найти что-то для себя. Поклонники „Холодного сердца“ и „Миньонов“ тоже могут радоваться, поскольку их любимые персонажи представлены на пеналах, а школьники, предпочитающие более нейтральную гамму, найдут идеальный пенал из ассортимента Herlitz.

Тетради Тетради в клетку и в линейку всегда на повестке дня. Определенно, с веселыми обложками, чтобы сделать обучение в школе еще более увлекательным. В ассортименте представлены также тетради с формулами, которые наверняка привлекут внимание школьников более старших классов, ведь на внутренней стороне обложки и некоторых страницах напечатаны формулы и правила.

Принадлежности для рисования и ручки Ассортимент Maxima очень широк – начиная с хорошо известных серий Carioca и Bic и заканчивая героями мультфильмов.

Принадлежности для рукоделия Цветная бумага, ножницы, клей-карандаши, цветные карандаши и другие интересные товары, необходимые для занятий рукоделием, теперь доступны по отличным ценам.

Для качественных точилок, линеек, циркулей Staedtler всегда найдется место в пенале каждого школьника.