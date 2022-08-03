ВИДЕО | Блогерша придумала, как приготовить яйцо в микроволновке

Пользовательница TikTok Касандра (@akakasandra) раскрыла простой способ приготовить яйцо без использования духовки и сковороды. На ее совет обратило внимание издание Daily Mail.

В начале видео женщина смазала бумажную тарелку маслом и разбила на нее яйцо. Она пояснила, что для этих целей можно использовать как растительное, так и сливочное масло.

После этого Касандра накрыла яйцо другой бумажной тарелкой и на 50 секунд поставила в микроволновку. „И ваше идеальное яйцо готово“, — заключила она.

Любителям яиц вкрутую женщина рекомендует добавить к времени готовки десять секунд. Если же нужен мягкий желток, то время приготовления нужно сократить.

Видео стало вирусным и набрало более семи миллионов просмотров. Некоторые пользователи в комментариях похвалили простой способ приготовления яйца, другие не оценили его. „Я думала, приготовление яиц в микроволновке — плохой способ“, — написала одна из пользовательниц. „Я сейчас полицию вызову“, — пошутил другой. Некоторые пользователи отметили, что этот способ идеально подходит студентам, которые живут в общежитии и не имеют возможности готовить.