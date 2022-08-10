„Мнение, что это слишком дорого, — заблуждение“. Известные эстонские яхтсмены — о преимуществах путешествий под парусом

Кто-то „для души“ выбирает путешествие на автомобиле, кто-то на мотоцикле, а кто-то… под парусом. Притом что это совсем не бюджетно и не быстро, отдых и участие в соревнованиях на яхтах в последние несколько лет становятся все популярнее. Что привлекает больше всего – яркие эмоции, ощущение свободы, возможность отправиться куда и когда угодно, возвращение к некоему „первобытному“ укладу, когда пусть и на роскошной яхте остаешься наедине со стихией и все зависит только от тебя?.. Об этом журнал JANA Luxury и расспросил известных яхтсменов!