„Мнение, что это слишком дорого, — заблуждение“. Известные эстонские яхтсмены — о преимуществах путешествий под парусом
Кто-то „для души“ выбирает путешествие на автомобиле, кто-то на мотоцикле, а кто-то… под парусом. Притом что это совсем не бюджетно и не быстро, отдых и участие в соревнованиях на яхтах в последние несколько лет становятся все популярнее. Что привлекает больше всего – яркие эмоции, ощущение свободы, возможность отправиться куда и когда угодно, возвращение к некоему „первобытному“ укладу, когда пусть и на роскошной яхте остаешься наедине со стихией и все зависит только от тебя?.. Об этом журнал JANA Luxury и расспросил известных яхтсменов!
„Путешествие на яхте – это другой уровень отдыха: вы можете быть сегодня здесь, завтра там, а по дороге искупаться, позагорать и приготовить вкусный обед“.
„Яхты – это свобода. Вы практически независимы в своем выборе направления, расстояния и места для ночлега. Вы можете провести ночь в шикарном пятизвездочном отеле, но она не сравнится с ночью на палубе яхты под звездным небом, которое называют „отелем с тысячей звезд“.„
„Яхтинг – это также особый стиль жизни. Вопрос, что будем делать вечером или на выходных, не стоит“.