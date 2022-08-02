Отказ от завтрака может быть полезным

Южнокорейские исследователи из Yonsei University College of Medicine установили, что привычка пропускать завтрак связана с уменьшением риска развития возрастной макулодистрофии. В наблюдениях приняли участие 4 500 человек от 55 лет и старше. Исследователи получили информацию об их питании, а сам период наблюдения составил три года. Его участников разделили на две группы в зависимости от того, употребляли ли они завтрак в течение недели или нет.

Затем участников группы с завтраком сравнили с людьми, которые практиковали так называемое прерывистое голодание, в течение которого они вообще не употребляли завтрак. Также все эти участники проходили через осмотры, позволяющие выявить риск развития возрастной макулодистрофии – самой распространенной причины потери зрения у пожилых людей.

Результаты показали, что 25% всех пациентов столкнулись с этим очень распространённым возрастным заболеванием зрения. Однако в группе на прерывистом голодании, где не завтракали, участники имели сниженный риск возрастной макулодистрофии, по сравнению с теми, кто от завтрака не отказывался. Особенно часто это наблюдалось у лиц моложе 70 лет, имевших ожирение, а также проживавших в городах.