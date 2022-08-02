Отказ от завтрака может быть полезным(1)
Пропуск завтраков может быть полезным в деле защиты зрения, как установили учёные из Южной Кореи. Оказывается, эта привычка снижает риск развития возрастной макулодистрофии. Об этом пишет Medikforum.
Южнокорейские исследователи из Yonsei University College of Medicine установили, что привычка пропускать завтрак связана с уменьшением риска развития возрастной макулодистрофии. В наблюдениях приняли участие 4 500 человек от 55 лет и старше. Исследователи получили информацию об их питании, а сам период наблюдения составил три года. Его участников разделили на две группы в зависимости от того, употребляли ли они завтрак в течение недели или нет.
Затем участников группы с завтраком сравнили с людьми, которые практиковали так называемое прерывистое голодание, в течение которого они вообще не употребляли завтрак. Также все эти участники проходили через осмотры, позволяющие выявить риск развития возрастной макулодистрофии – самой распространенной причины потери зрения у пожилых людей.
Результаты показали, что 25% всех пациентов столкнулись с этим очень распространённым возрастным заболеванием зрения. Однако в группе на прерывистом голодании, где не завтракали, участники имели сниженный риск возрастной макулодистрофии, по сравнению с теми, кто от завтрака не отказывался. Особенно часто это наблюдалось у лиц моложе 70 лет, имевших ожирение, а также проживавших в городах.