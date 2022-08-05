ПОДКАСТ | Чего ни в коем случае не должен делать психолог и почему нельзя идти в терапию к маме?
В очередном выпуске подкаста „По душам“ мы общаемся с психологом Натальей Ланской и пытаемся разобратья в том, чего ни в коем случае не должен делать хороший психолог. Если вы находитесь в поиске специалиста, только думаете о том, чтобы пойти в терапию или задаетесь вопросом, а насколько профессионален тот психолог, к которому вы ходите - вам точно будет полезно!
Существует ли у психологов этический кодекс, который запрещает фамильярный тон, личные отношения или что-то подобное в рабоде с клиентами?
К вопросу стоит подходить с разных сторон. Безусловно, существует регламентированный кодекс этики психологов, но он не запрещает брать в терапию своих близких знакомых и даже родственников. При этом в кодексе говорится о конфиденциальности, о безопасности клиента, о том, что нельзя вступать с клиентом в личные отношения - они не должны переходить за грань, если изначально человека вы не знали. В принципе, своих родственников и друзей в терапию брать можно.
Психолог, по сути - это инструмент, его грамотно воспринимать именно так. Его мы используем для работы с мозгом, для переживания своих травм, для поиска ресурса и так далее. И хороший психолог должен уметь абстрагироваться.
По факту, психолог, является для клиента фигурой „значимого взрослого“, который направляет. Если клиент осознанный, понимает все эти нюансы, но почему-то хочет пойти именно к вам - то конечно, нет четко прописанного правила, которое запрещало бы брать в терапию друзей или родственников. Выбирает себе психолога прежде всего человек, друга или не друга - решает он же. Но все-таки лучше не друга.
При этом, если у человека происходит, например, паническая атака, то безусловно, психолог обязан помочь, привести его в норму.
А если под родственниками мы подразумеваем кого-то очень близкого? Маму, например?
В первую очередь, здесь накладываются личные отношения, могут возникнуть какие-то проекции, переносы. Очень часто предыдущие отношения, которые у вас с этим человеком были, наслаиваются. Есть кодекс, который не заперщает это делать. Однако у психологов есть негласное правило - родителей, детей, братьев-сестер в терапию не брать. У нас, как и у врачей есть установка: „своих не лечим“. Если это, конечно, не критический слуай, когда требуется срочная психологическая помощь. Отношения в данном случае уже находятся далеко „за гранью“ стандартных отношений между психологом и клиентом.
Чек-лист „хорошего психолога“:
1. Психолог не предлагает клиенту стать друзьями, не приглашает его, например, попить кофе
2. Психолог выдерживает временные рамки, сессия не длится больше положенного
3. Работа за деньги. Если психолог предлагает поработать за бартер или с существенной скидкой - это может говорить о его не увереноости в себе и своих услугах.
4. Хороший психолог может не отвечать поздно вечером или в выходные дни - таким образом сохраняя определенную дистанцию.
5. Не задает вопросы, которые касаются той личной жизни клиента, которая не имее отношения к делу.
6. Психолог не приводит примеров из своей жизни, которые не имеют прямого отношения к делу. Он не рассказывает о себе.
7. Психолог должен беспристрастно слушать клиента. Он не должен отстаивать свою точку зрения, обесценивать позицию клиента или советовать.