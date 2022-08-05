ПОДКАСТ | Чего ни в коем случае не должен делать психолог и почему нельзя идти в терапию к маме?

Существует ли у психологов этический кодекс, который запрещает фамильярный тон, личные отношения или что-то подобное в рабоде с клиентами?

К вопросу стоит подходить с разных сторон. Безусловно, существует регламентированный кодекс этики психологов, но он не запрещает брать в терапию своих близких знакомых и даже родственников. При этом в кодексе говорится о конфиденциальности, о безопасности клиента, о том, что нельзя вступать с клиентом в личные отношения - они не должны переходить за грань, если изначально человека вы не знали. В принципе, своих родственников и друзей в терапию брать можно.

Психолог, по сути - это инструмент, его грамотно воспринимать именно так. Его мы используем для работы с мозгом, для переживания своих травм, для поиска ресурса и так далее. И хороший психолог должен уметь абстрагироваться.

По факту, психолог, является для клиента фигурой „значимого взрослого“, который направляет. Если клиент осознанный, понимает все эти нюансы, но почему-то хочет пойти именно к вам - то конечно, нет четко прописанного правила, которое запрещало бы брать в терапию друзей или родственников. Выбирает себе психолога прежде всего человек, друга или не друга - решает он же. Но все-таки лучше не друга.

При этом, если у человека происходит, например, паническая атака, то безусловно, психолог обязан помочь, привести его в норму.

А если под родственниками мы подразумеваем кого-то очень близкого? Маму, например?