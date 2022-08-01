МУЖСКИЕ СЛЕЗЫ | Эстонские мужчины рассказали о причинах, по которым им пришлось расстаться со своими девушками

Неуверенность разрушила отношения

„До решения расстаться я встречался со своей девушкой почти семь лет. Я знаю, что ее мучила глубокая неуверенность в своей внешности. Причин для этого, конечно, не было, но когда я исследовал эту проблему, то понял, что зачастую она кроется не во внешней причине - все ​​прячется гораздо глубже.

Очень трудно быть с человеком, который подозревает тебя во всем, не воспринимает всерьез твои комплименты и с которым ты часто даже не можешь пойти куда-нибудь поужинать, потому что он не может найти одежду, в которой выглядит хорошо, или думает, что ему не следует есть вне дома, потому что он уже толстый. Я был для своей девушки понимающим партнером в течение многих лет, гладил ее по голове, успокаивал, когда она плакала, и говорил ей приятные слова. Я также отправил ее к специалисту, но этот опыт не увенчался успехом и она бросила к нему ходить. Я просто не мог больше с этим справляться. Чувства сменились сочувствием и я ощутил, что я уже не мужчина рядом с ней, а психотерапевт. Это было чертовски трудное решение, потому что мы хорошо проводили время вместе, и нам было очень весело. Но я просто не мог больше этого выносить“ - Тимо, 33 года

Вечеринка за вечеринкой

„Я помню расставание, из-за которого мне до сих пор немного грустно. А именно, моя бывшая любила устраивать вечеринки. Со среды по субботу я видел ее только мельком, когда возвращался домой с работы, а она уходила.