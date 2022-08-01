ГОРОСКОП | Каким будет август для всех знаков зодиака

Овен

В августе Овнам предстоит много работы и задач, которые отвлекут их от домашних дел в пользу того, чтобы большую часть времени проводить на работе. Если вы постараетесь, то произведете хорошее впечатление на начальника. К середине месяца лучше проявить осторожность и не принимать важных решений, которые могут повлиять на вашу жизнь. Влияние Меркурия на Овна приведет к тому, что быстрое и непродуманное решение обернется против Овна.

Телец

В августе 2022 года Тельцам стоит пойти на небольшие уступки тем людям, которые для них важны. Покажите близким, что у вас добрая воля и готовность к сотрудничеству. Месяц будет располагать вас к светским встречам. Вы будете наслаждаться новыми знакомствами с очень интересными людьми: интеллектуалами, художниками, знатоками искусства, любителями культуры. Будут востребованы ваши творческие идеи. Пригодятся и ваши коммуникативные навыки. Попятное движение Юпитера и Плутона повлияет на вашу самооценку. Вам следует задуматься о том, как вы относитесь к своей внешности и не придаете ли ей слишком большое значение.

Близнецы

Август 2022 года для Близнецов будет бурным и богатым на различного рода перемены. Сюрпризов можно ожидать 3 и 17 августа, когда планеты поменяют свое расположение. Если вам удастся сохранить спокойствие и самообладание, то в конце месяца вы увидите, что все перемены были к лучшему. Этот месяц будет очень удачным для продажи или покупки недвижимости. Профессиональная сфера будет отнимать гораздо больше вашего времени, чем месяц назад, но они также будут гораздо более прибыльными.

Рак

В августе Ракам придется решать проблемы, связанные с домом и семейной жизнью. Стабильная ситуация на работе позволит вам увидеть допущенную халатность. Вопросы не решатся сами собой, и наступит время усугубления ситуации. Ракам придется проявить терпение. Вспыльчивое поведение и осуждение окружающих закончится ссорами. Стоит обратиться за помощью и советом к близкому другу, который честно скажет, что не так, и поможет это исправить.

Лев