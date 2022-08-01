Оставленные без присмотра вещи в машине и на пляжном песке: как защитить свое имущество при путешествии летом?

По сравнению с соседями из других стран Балтии, жители Эстонии относятся к страхованию наиболее добросовестно. Если в Эстонии в феврале страхование жилья было оформлено у 64% человек, то в Литве таких людей было меньше на 7%, а в Латвии – на целых 15%. Николаев отметил, что, хотя страхование жилья может очень помочь во время поездок, оно все-таки не заменяет обычное страхование путешествий . „Страхование путешествий помогает защитить людей и здоровье, чтобы при возникновении несчастного случая человек не пострадал еще и от другого, финансового кризиса“, – сказал он. Кроме того, страхование путешествий помогает и в случаях, когда во время авиарейса теряется или задерживается багаж.

Результаты исследования, проведенного в феврале предприятием NielsenIQ по заказу Gjensidige, показывают, что жители Эстонии считают своим самым ценным активом свое жилье, а 64% жителей нашей страны также оформили страхование жилья для его защиты. По сравнению с прошлым годом количество застраховавших свое жилье людей увеличилось на четыре процента, и страхование жилья по-прежнему является самым популярным видом страхования после обязательного дорожного страхования. При этом почти четверть людей не приняли никаких дополнительных мер по защите своего жилья или домашнего имущества.

По словам представителя страховой фирмы Gjensidige Дениса Николаева , совершенно естественно, что домашнее имущество далеко не всегда находится в доме, и что многие предметы всегда сопровождают своего собственника в его поездках. „Хотя термин „страхование жилья“ указывает на дом, клиентам все равно стоит изучить условия поставщика страховой услуги. Во многих случаях страховое покрытие на самом деле распространяется и за пределы дома, и, например, возможно, что возмещение за случайно разбившуюся во время путешествия камеру, или же за украденные во время поездки смарт-часы или лэптоп, можно будет получить в своей родной стране“, – сказал он, добавив, что страхование жилья Gjensidige работает именно таким образом. Чаще всего страховые случаи по страхованию домашнего имущества, возникающие за пределами жилья, связаны с поломками мобильных телефонов, средняя сумма расходов на ремонт которых составляет 465€.

Страхование жилья также полезно и при путешествии по своей стране, когда страхование путешествий на время отпуска не оформляется. „Во-первых, такое страхование защищает дом в период отсутствия, и если во время поездки он подвергнется ограблению или в нем неожиданно прорвет водопроводную трубу, то страховка поможет покрыть возможный ущерб. Во-вторых, страхование домашнего имущества также защищает имущество, которое вы берете с собой в поездку“, – сказал представитель страховой фирмы Gjensidige. Одним из наиболее частых случаев являются кражи велосипедов. „Зачастую люди не знают, что велосипед тоже входит в перечень домашнего имущества, и кража велосипеда, в соответствии с условиями, также возмещается по страховке“, – добавил Николаев. Тем не менее, чтобы быть уверенным в покрытии таких случаев страховкой, нужно обязательно проверить, что именно включает в себя страхование жилья, и убедиться, что вещи хранятся безопасно.

Отправляясь летом во время отдыха на пляже в воду, следует позаботиться о том, чтобы кто-то из компании остался присматривать за вещами, или же, по возможности, оставить ценные вещи дома. Не стоит оставлять свои ценные вещи в машине, так как она тоже не всегда может быть самым безопасным местом. „Нередко оставить свой кошелек и телефон дома просто невозможно, и если вместе с вами нет человека, который мог бы присмотреть за вещами, то вам самим следует быть внимательными и присматривать за ними. Если вы планируете отойти от находящихся на пляже вещей на более продолжительное время, например, чтобы поплавать на популярной сейчас сап-доске, то для телефона и кошелька можно использовать водонепроницаемую сумку, которую можно с удобством взять с собой на воду“, – посоветовал представитель Gjensidige.

В исследовании, проведенном Nielsen по заказу Gjensidige, в каждой стране Балтии были опрошены 1600 человек возрастом 16–64 лет. Данные были собраны в феврале 2022 года.





