Сколько овощей и фруктов нужно съедать ежедневно(6)
О пользе овощей и фруктов слышали все, вот только как их есть правильно, знают немногие. Гастроэнтеролог Айгуль Ишмурзина рассказала, сколько овощей и фруктов нужно съедать ежедневно, и как это делать правильно. Об этом пишет Medikforum.
„ВОЗ рекомендует употреблять не менее 400 г овощей и фруктов в день. Овощи и фрукты содержат витамины и минералы, антиоксиданты. Это полезно для здоровья человека. Благодаря наличию клетчатки, они создают больший объем, что способствует более быстрому и долгому чувству насыщения, а также комфортному пищеварению“, — говорит эксперт.
Еще один большой плюс овощей — низкая калорийность, при этом овощи дают чувство насыщения и полного желудка.
Одна стандартная порция овощей и фруктов — это условно чашка (по объему — примерно размером с ваш кулак). В такой чашке помещается около 100 г нарезанных овощей/фруктов.
А теперь главный вопрос? Сколько же нужно съедать в день? Овощей — 2-3 порции ежедневно, фруктов — 1-2 порции.
Чем активнее ваш привычный образ жизни, тем больше порций вам необходимо для нормальной жизнедеятельности.
Учитывать в общем объеме можно все свежие фрукты и овощи, заморозку, консервы, сушку, овощные и фруктовые соки/пюре без сахара.
Если вы не любите овощи и фрукты и буквально насильно заставляете себя их есть, попробуйте съедать салат перед основным приемом пищи. Берите фрукты с собой в качестве перекуса. Готовьте овощные блюда на ужин, это благотворно скажется на пищеварении.