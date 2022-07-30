Сколько овощей и фруктов нужно съедать ежедневно

„ВОЗ рекомендует употреблять не менее 400 г овощей и фруктов в день. Овощи и фрукты содержат витамины и минералы, антиоксиданты. Это полезно для здоровья человека. Благодаря наличию клетчатки, они создают больший объем, что способствует более быстрому и долгому чувству насыщения, а также комфортному пищеварению“, — говорит эксперт.

Еще один большой плюс овощей — низкая калорийность, при этом овощи дают чувство насыщения и полного желудка.



Одна стандартная порция овощей и фруктов — это условно чашка (по объему — примерно размером с ваш кулак). В такой чашке помещается около 100 г нарезанных овощей/фруктов.



А теперь главный вопрос? Сколько же нужно съедать в день? Овощей — 2-3 порции ежедневно, фруктов — 1-2 порции.



Чем активнее ваш привычный образ жизни, тем больше порций вам необходимо для нормальной жизнедеятельности.



Учитывать в общем объеме можно все свежие фрукты и овощи, заморозку, консервы, сушку, овощные и фруктовые соки/пюре без сахара.