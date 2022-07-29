Главная ошибка, которую мы совершаем, если начинает болеть спина

Врач назвал главную ошибку людей с заболевшей спиной – это неадекватное воздействие на болевой участок. Очень часто при болях в спине пострадавшие предпринимают попытки массажа или каких-то согревающие манипуляций. „При остром приступе боли спину категорически запрещено массировать и греть – это может усилить воспаление“, — предупреждает доктор.

По словам Евдокименко, все, что можно сделать самостоятельно для помощи заболевшей спине, – использовать корсет.

Врач добавил, что летом количество случаев боли в спине возрастает – этому во многом способствует переохлаждение мышц под кондиционерами или при купании, ведущее к спазму. Часто болевой приступ проходит самостоятельно, но примерно 30 процентов пострадавших людей начинают испытывать хроническую боль и нуждаются в профессиональном лечении. Таким пациентам необходимо делать МРТ, воздерживаться от определенных физических нагрузок, а также употреблять противовоспалительные препараты.