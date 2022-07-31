Причина, почему пара за два года отношений ни разу не поцеловалась, удивила интернет

„Я всегда думала о поцелуях как о чем-то очень интимном, и мне казалось, что я не хочу торопиться“, — говорит Кейтлин О’Нил. Именно поэтому, Кейтлин ни разу за два года отношений не поцеловала любимого человека.

Девушка раскрыла специфику своих отношений в TikTok и, конечно же, получила множество комментариев от своих подписчиков, которые не смогли понять ее решение.

Причина, по которой женщина решила подождать с поцелуями, кроется в ее христианском происхождении. По религиозным причинам пара решила подождать до свадьбы, чтобы заняться сексом, но затем она также решила отложить поцелуи до обмена клятвами. „В конце концов я пришла к выводу, что не хочу целоваться, потому что хочу сохранить это для своего будущего мужа“, — объясняет она.

За признанием пары также последовало множество комментариев, в которых даже предполагалось, что ее партнер гей или что они на самом деле просто друзья. „Мы просто хотим сохранить эту прекрасную вещь и вместе защитить наше будущее“.

Затем пара объяснила, что это было обоюдное решение, а не навязанное одному из пары другому.

Источник: The Sun