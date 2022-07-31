Мужчины, обратите внимание! Несколько признаков, что женщина в вас все-таки заинтересована

Если твоя зазноба ведет себя так, то стоит начать действовать:

1. Небольшой флирт

Люди флиртуют по-разному, поэтому нужно уметь уловить кокетливую нотку в некоторых хитрых шутках.

2. Она сама начинает разговор

Это самый беспроигрышный вариант. Если действительно где-то есть женщина, которая пишет вам от скуки, то она, вероятно, сама по себе довольно неинтересный человек. Начало разговора обычно показывает, что человек заинтересован в вас.

3. Ее язык тела

Если ее ноги направлены в вашу сторону, она наклоняется к вам и вообще держится рядом с вами, то женщина явно наслаждается вашим присутствием. Ваши встречи стоит назначать чаще.

4. Она много смеется

Это обнадеживающий признак того, что ей нравится ваша компания. Вы знаете, что вам нужно делать дальше.

5. Она следит за вашей активностью в социальных сетях

Если она лайкает и/или комментирует ваши посты, то она, очевидно, следит за тем, что вы делаете, и вы ее волнуете. Конечно, это не тот случай соцсетевого сумасшествия, когда женщина проводит полжизни в приложениях и на сайтах, и имеет свое мнение на любой счет.

Источник: YourTango