Пора и за грибами!

Лисички – одни из самых простых грибов в нашей лесной стране, они не требуют больших усилий – замаринуйте или обработайте термически, и вот запасы на зиму уже готовы.

В магазинах Maxima каждый истинный грибник найдет все необходимое для заготовок, от стеклянных баночек до коробок для хранения, приправ и трав для маринадов, даже грибных ножей и корзинок, и все это по низкой цене Maxima.

Если вы планируете в эти выходные отправиться в лес за грибами, не забудьте прихватить в булочной Maxima свежую чиабатту, чтобы порадовать себя приятным бутербродом с лисичками в награду за приятную прогулку.

Для этого очистите лисички и измельчите их на сковороде. Нагрейте грибы на сухой сковороде до выделения жидкости. Добавьте на сковороду сливочное масло и обжарьте грибы в течение 2-3 минут. Слегка приправьте солью и перцем.

Нарежьте чиабатту ломтиками, намажьте на нее любимый сливочный сыр и сверху положите грибы. Если вы хотите, чтобы грибы были более пикантными на вкус, к сливочному сыру можно также добавить рукколу.

При желании поверх грибов можно насыпать рубленой зелени или положить сыра.

Покупайте с умом! В Maxima вас ждут неизменно низкие цены и еженедельные специальные предложения от свежих фруктов и овощей до мяса и морепродуктов.

А прежде чем отправиться в магазин, ознакомьтесь с еженедельными специальными предложениями на нашей странице для клиентов.