Вкусно и полезно для фигуры – креветки на гриле

На рыбный рынок магазинов Maxima свежевыловленная рыба и морепродукты поступают с рыбных рынков Европы два раза в неделю, чтобы жители Эстонии всегда могли получить свои любимые продукты в свежем виде. Рыбный рынок Maxima предлагает широкий выбор – от горячо любимого жителями Эстонии лосося и местной камбалы до тунца, молодых осьминогов, морских гребешков и креветок.

Креветки на гриле – это быстро, просто и удобно, а совершая покупки в магазинах Maxima, вы всегда можете рассчитывать на низкую цену Maxima.

Перед приготовлением креветки всегда будет полезно немного замариновать. Используйте в равных долях сок лайма и апельсина. Дайте им промариноваться в нем 10-15 минут, добавьте немного перца и зелени. Если вы любитель специй, добавьте в маринад пару стручков чили.

Не стесняйтесь использовать свои творческие способности при создании маринада для креветок, используйте ароматы, которые вам нравятся.

Чтобы креветки было легко переворачивать и они равномерно прожарились, мы рекомендуем насадить их на шпажки для гриля. Тогда их будет удобно переворачивать и можно следить за степенью прожарки.

Посолите креветки после того, как поместите их на гриль. Добавление соли в маринад может быстро сделать их нежное мясо жестким.

К креветкам идеально подойдут кабачки на гриле.

Помня все эти советы, сделайте свою следующую покупку с умом именно в Maxima, где каждую неделю предлагается широкий спектр выгодных предложений на свежую рыбу и морепродукты, а также на сезонные овощи для приготовления продуманных, разнообразных, здоровых и недорогих блюд. Вы можете узнать больше о специальных предложениях здесь.

Всем вкусного и стройного сезона гриля!