Читатель о популярном типе отношений: Мне было бы стыдно, если бы рядом со мной была такая женщина(11)
О том, почему мужчины бросают своих партнерш и уходят к другой женщине, решили порассуждать читатели Naistekas.
Публикуем здесь комментарий читателя:
„Я был в компании, где под руку с мужчинами идут женщины младше тридцати лет — приятно на них смотреть, пока они не откроют рот“.
„Мне самому было бы неловко, если бы рядом со мной была женщина, с которой не о чем поговорить — это также многое говорит о мужчине, поэтому ментальное развитие должно быть на одном уровне. Когда такие партнеры находят друг друга, то их подкупает удовольствие в постели, а все остальное они терпят со стиснутыми зубами. Я им не завидую и не стыжусь своей жены — она всегда в форме, подтянута и умеет влиться в любую компанию. Я думаю, сейчас таких редко где найдешь“.
А вы что думаете об этом?