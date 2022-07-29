Читатель о популярном типе отношений: Мне было бы стыдно, если бы рядом со мной была такая женщина

„Мне самому было бы неловко, если бы рядом со мной была женщина, с которой не о чем поговорить — это также многое говорит о мужчине, поэтому ментальное развитие должно быть на одном уровне. Когда такие партнеры находят друг друга, то их подкупает удовольствие в постели, а все остальное они терпят со стиснутыми зубами. Я им не завидую и не стыжусь своей жены — она всегда в форме, подтянута и умеет влиться в любую компанию. Я думаю, сейчас таких редко где найдешь“.