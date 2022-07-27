Всего раз в 10 дней? Девушка удивила подписчиков своими правилами гигиены, так как не мылась даже в ЭТОМ случае

Однако причина, по которой видео, размещенное на TikTok, уже набрало более 3 миллионов просмотров, заключается в том, что, помимо честного признания девушки, что та не моется каждую неделю, она не меняет свои правила гигиены, даже когда у нее месячные. Подписчики были сбиты с толку этим признанием. „Каждая четвертая девочка в Соединенных Штатах не имеет доступа к товарам для менструации, когда они им нужны“, — объяснила Эйдан одну из причин, по которой она поделилась своей акцией. Она добавила: „Женские дни не делают нас „грязными“. Также важно отметить, что влагалище самоочищается, поэтому вам не нужно его чистить, потому что оно очищается само“.