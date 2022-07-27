Всего раз в 10 дней? Девушка удивила подписчиков своими правилами гигиены, так как не мылась даже в ЭТОМ случае(18)
В то время, как большинство из нас принимает душ один или даже несколько раз в день, 23-летняя Эйдан Джейн решила мыться раз в десять дней.
„Я живое доказательство того, что вам не нужно часто принимать ванну, чтобы выглядеть и чувствовать себя хорошо“, — говорит 23-летняя девушка, которая своим признанием взбудоражила социальные сети.
„Я знаю, что я не представитель широкой общественности, потому что большинство людей по-прежнему моются каждый день“, — говорит Эйдан, но также добавляет, что редкая гигиена не вызывает у нее неприятных запахов.
Однако причина, по которой видео, размещенное на TikTok, уже набрало более 3 миллионов просмотров, заключается в том, что, помимо честного признания девушки, что та не моется каждую неделю, она не меняет свои правила гигиены, даже когда у нее месячные. Подписчики были сбиты с толку этим признанием. „Каждая четвертая девочка в Соединенных Штатах не имеет доступа к товарам для менструации, когда они им нужны“, — объяснила Эйдан одну из причин, по которой она поделилась своей акцией. Она добавила: „Женские дни не делают нас „грязными“. Также важно отметить, что влагалище самоочищается, поэтому вам не нужно его чистить, потому что оно очищается само“.
Причина, по которой 23-летняя девушка решила меньше принимать душ, также кроется в воздействии на окружающую среду. „Для окружающей среды будет лучше, если мы будем меньше принимать душ, потому что вода — ценный ресурс“.
Источник: The Sun