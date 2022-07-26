Секс и отношения
26.07.2022, 12:38

„Так обычно делают эстонки“: Ану Саагим озвучила причины, из-за которых будет неделя плохого секса

 (7)
ФОТО: Ekspress Meedia

В последнем выпуске подкаста BITCH Ану Саагим, Бригитте Сюзанне Хунт и Лаура Валк снова обсуждали взаимоотношения мужчин и женщин, пишет Kroonika.

За столом обсуждалась тема, как ведут себя женщина, когда их мужчина замечает на улице красивых женщин. Как было бы правильнее отреагировать?

„Если вы только что познакомились, то такое поведение может быть неприятно, когда мужчина не пропускает ни одной юбки и ставит лайки каждой сучке, а если вы уже какое-то время вместе, не месяцы, а годы, то тогда это нормально, потому как повышает уровень тестостерона“, - рассказала Саагим о своей теории. „Тогда женщина может предположить, что в тот же вечер дома будет страстный секс, потому что мужчина наполнил свои „мешочки“ там, на улице. Но если вы скажете ему что-нибудь гадкое или начнете придираться - так обычно делают эстонки, то можете предположить, что у вас неделю будет плохой секс, если вообще будет!“, - заявила светская львица.

Оставить комментарий Читать комментарии (7)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии