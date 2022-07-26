„Так обычно делают эстонки“: Ану Саагим озвучила причины, из-за которых будет неделя плохого секса

„Если вы только что познакомились, то такое поведение может быть неприятно, когда мужчина не пропускает ни одной юбки и ставит лайки каждой сучке, а если вы уже какое-то время вместе, не месяцы, а годы, то тогда это нормально, потому как повышает уровень тестостерона“, - рассказала Саагим о своей теории. „Тогда женщина может предположить, что в тот же вечер дома будет страстный секс, потому что мужчина наполнил свои „мешочки“ там, на улице. Но если вы скажете ему что-нибудь гадкое или начнете придираться - так обычно делают эстонки, то можете предположить, что у вас неделю будет плохой секс, если вообще будет!“, - заявила светская львица.