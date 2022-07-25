Красота и здоровье
25.07.2022, 16:36

8 доказательств пользы поцелуев

 
kiss
kiss
ФОТО: Photo by Kate Miheyeva on Unsplash

Доктор Наталья Либеранская перечислила 8 научно-доказанных фактов, которые утверждают, что поцелуи полезны для здоровья, — радует Medikforum.

Факт № 1. Результаты ряда исследований говорят о том, что во время обычного дружеского поцелуя сжигается примерно пять калорий. Страстный поцелуй сжигает до 30 калорий.

Факт № 2. При поцелуе пульс учащается до 100-110 ударов в минуту, это оказывает положительное влияние на работу сердца. „Это в свою очередь служит своеобразной тренировкой для сердечно-сосудистой системы. Таким образом, поцелуи снижают риски инфаркта и инсульта“, — говорит эксперт.

Факт № 3. Во время поцелуя вырабатывается окситоцин — гормон счастья, который снижает уровень кортизола. Это значит, что поцелуи устраняют психо-эмоциональное напряжение, способствуют избавлению от хронического стресса.

Факт № 4. Поцелуй действует, как болеутоляющее средство, избавляет от зубной и головной боли.

Факт № 5. Благодаря напряжению мышц лица, поцелуи можно считать своеобразной зарядкой для лица.

Факт № 6. С помощью регулярных поцелуев можно предотвратить появление болезней легких.

Факт № 7. Поцелуи положительно влияют на качество сна, помогают достичь глубокого расслабления.

Факт № 8. У беременных женщин часто случаются перепады настроения. Решить эту проблему способны поцелуи.

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