8 доказательств пользы поцелуев

Факт № 1. Результаты ряда исследований говорят о том, что во время обычного дружеского поцелуя сжигается примерно пять калорий. Страстный поцелуй сжигает до 30 калорий.

Факт № 2. При поцелуе пульс учащается до 100-110 ударов в минуту, это оказывает положительное влияние на работу сердца. „Это в свою очередь служит своеобразной тренировкой для сердечно-сосудистой системы. Таким образом, поцелуи снижают риски инфаркта и инсульта“, — говорит эксперт.

Факт № 3. Во время поцелуя вырабатывается окситоцин — гормон счастья, который снижает уровень кортизола. Это значит, что поцелуи устраняют психо-эмоциональное напряжение, способствуют избавлению от хронического стресса.



Факт № 4. Поцелуй действует, как болеутоляющее средство, избавляет от зубной и головной боли.



Факт № 5. Благодаря напряжению мышц лица, поцелуи можно считать своеобразной зарядкой для лица.



Факт № 6. С помощью регулярных поцелуев можно предотвратить появление болезней легких.

Факт № 7. Поцелуи положительно влияют на качество сна, помогают достичь глубокого расслабления.

Факт № 8. У беременных женщин часто случаются перепады настроения. Решить эту проблему способны поцелуи.