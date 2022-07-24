Диетологи объяснили, почему детям (да и взрослым) не стоит обедать рядом с гаджетами

Контроль за процессом насыщения

Итак, первая причина не отвлекаться на гаджеты за столом состоит в том, чтобы можно было контролировать процесс насыщения. За прочтением или просмотром фильма этого не происходит.

Отсутствие осознанного выбора

Еда „на ходу“, „за компанию“, „на автомате“ — всё это неэффективные пищевые паттерны. Обращайте внимание детей на все пищевые группы, озвучивайте их: какие яркие и хрустящие овощи, сочное мясо, теплый и мягкий омлет!

Пропускание момента насыщения

С дополнительным фактором в виде планшета или телефона легко съесть больше.

Отсутствие вкусового насыщения⠀

Быстрое глотание и плохое пережевывание не позволяют насытить вкусовые рецепторы. Для тех, кто ест быстро, сработает принцип: найти за столом того, кто ест медленнее вас и попытаться есть в его темпе, не перегоняя.

Общение

Коммуникация с семьей — наиболее надежный фактор для формирования личности, чем зависимость от планшета, телефона или ТВ.

Самостоятельность

Совместный полноценный прием пищи может развивать в ребёнке самостоятельность и ответственность, когда выбор продуктов на столе разнообразен и сбалансирован. Минус полуфабрикаты плюс настоящая еда и ротация по доступности и сезону. Пока готовим и накладываем еду, чувствуем аромат, видим разноцветную картинку, тыло готовится.

Вырабатываются важные, полезные пищеварительные ферменты, усиливается аппетит. Если ребёнок в этом не участвует, а получает тарелку сидя с гаджетом, еда оказывается в неподготовленном желудке, что может привести к проблемам с ЖКТ.

Удовольствие

Еда должна доставлять наслаждение. Учите детей удовольствию, помогите разобраться во вкусах, ингредиентах и ощущениях (острое, соленое, сладкое, кислое, пряное, окутывающее, мягкое, хрустящее). Вкусовые рецепторы быстро привыкают, поэтому не приучайте к искусственной пище: с чипсами и сахаром за щекой никто не рождается.

В случае с гаджетами вырабатывается двусторонняя связь: чтобы растянуть просмотр контента, ребенок не только больше, но и гораздо дольше ест. И наоборот — даже если гаджет включают не во время еды, ребёнок автоматически просит что-то перекусить.