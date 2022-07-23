Какие продукты нужно есть, чтобы нейтрализовать вредное влияние соли

Гипертония характеризуется высоким кровяным давлением и часто становится предшественницей серьезных сердечных событий, таких как инсульт или сердечный приступ. В то же время исследователи находят доказательства того, что потребление определенных продуктов может существенно снизить риски этого опасного состояния.



Результаты нового исследования, опубликованные в журнале Европейского общества кардиологов, свидетельствуют: существуют продукты, которые противодействуют вредному влиянию соли и те самым уменьшают вероятность появления проблем с повышенным давлением.

„Женщины, которые едят бананы, авокадо и лосось, могут уменьшить негативное воздействие соли в своем рационе“, — заявили научные специалисты.

Ведущий автор исследования, профессор Лифферт Фогт (Медицинский центр Амстердамского университета) заметил, что бананы вошли в этот список как продукты, содержащие много калия. Также этим минералом насыщены абрикосы, чернослив, апельсиновый сок, тыква, картофель.

„Калий помогает организму выводить больше натрия с мочой, снимает напряжение в стенках кровеносных сосудов. В нашем исследовании употребление продуктов с калием было связано с лучшими показателями сердечно-сосудистого здоровья у женщин“, — постулировал эксперт.

Профессор Фогт уточнил, что женщины получают больше пользы от калия, чем мужчины. Именно у женщин исследователями была выявлена связь между потреблением калия и снижением артериального давления – у мужчин она не наблюдалась.