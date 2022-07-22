Когда зеленый чай может стать вредным

Пить натощак. Терапевт Тамара Ильинская рассказала, что употребление зелёного чая на голодный желудок может плохо повлиять на его флору и кислотный баланс: „Зелёный чай богат сильными биоактивными веществами, которые могут увеличить выработку желудочной кислоты, что нарушит пищеварительную работу тела, приведет к метеоризму, вздутию живота, коликам и спазмам. Лучше пить зелёный чай между приемами пищи, но не на голодный желудок“.

Только не сразу после еды. Специалист советует не пить зелёный чай сразу после еды: это может увеличить выработку желудочного сока, что приведет к повышенной кислотности, вздутию. Оптимально пить зелёный чай спустя 30-40 минут после еды.



Пить много зелёного чая вредно. Избыток зелёного чая может вредить печени, лучше не употребить более трех чашек в день, оптимально одну или две. „Как любой другой чай, зелёный чай содержит кофеин, чрезмерное потребление которого может вызвать головную боль, раздражительность, беспокойство, изжогу“, — предупреждает терапевт.

Кроме того, выпитый в большом количестве зелёный чай вреден тем, что препятствует усвоению железа из пищи и тем самым содействует развитию железодефицитной анемии. Вдобавок, будучи богатым источником кофеина, он может вызывать трудности с засыпанием и бессонницу. Употребление зелёного чая перед сном также может вызывать желание мочиться ночью, прерывая сон и, в конечном итоге, нарушая его цикл.