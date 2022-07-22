Корм для животных – „чем дороже, тем лучше?“
Этот вопрос приходит в голову каждому владельцу домашнего животного и до сих пор вызывает немало головной боли, ведь мы всегда хотим предложить своему питомцу только самое лучшее.
Самое главное, чтобы животное с удовольствием ело корм, также важен состав корма. Если раньше многие люди покупали еду для своего питомца у ветеринара, то теперь магазины предлагают также большой выбор полноценных кормов.
Ассортимент кормов для кошек и собак Maxima включает как качественные сухие корма, так и консервы. Сухой корм обычно дешевле и хранится дольше, чем консервы. В то же время консервы помогают поддерживать правильный баланс влаги в организме животного.
Дни питомцев Maxima принесут чистую радость вашему кошельку! Почти двести любимых кошками и собаками товаров теперь по намного более выгодным ценам!
Дни питомцев с суперценами продлятся во всех магазинах Maxima до 3 августа, предлагая большой выбор от кормов до других средств по уходу за домашними животными.
Если вы планируете завести питомца, то в одном месте вы быстро и недорого найдете все необходимые товары для животных.
Хорошие вкусы менее чем за евро!
За какими вкусами ваш питомец отправил бы вас в магазин? Это курица, баранина, утка или, может быть, лосось? Несомненно, таких вкусов много! И прямо сейчас многие из них по особенно низким ценам.
Специально по случаю Дней питомцев снижены цены на многие продукты, в том числе на знаменитые корма для кошек Sheba, Felix, Whiskas, Friskies и Purina One, лакомства для кошек Dreamies и консервы для собак Piper, Pedigree и Hau-Hau Champion.
Что еще предлагается по особенно низкой цене?
После того, как вы положили в корзинку любимые вашим питомцем корм, стоит еще немного пройтись вдоль полок в магазине.
Интересная находка этого лета для владельцев собак – охлаждающий коврик, который понравится собакам. Идеально в жаркий летний день!
Лакомства для домашних животных, игрушки, наполнитель для кошачьих туалетов, кошачьи когтеточки и лотки, средства для ухода и расчески, подстилки для домашних животных и миски для еды – это лишь примеры того, что предлагает Maxima в рамках кампании Дней питомцев.
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