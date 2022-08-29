„Для женщин это унизительно!“ Как проходил конкурс красоты в довоенной Эстонии

Воскресным днем 19 июня 1932 года в большом зале таллиннского издания Päewaleht на конкурсе красоты собралось жюри, состоявшее из 14 „известных личностей из мира искусства, литературы, прессы и общественного дела“. Этим людям предстояло назвать одну из девушек королевой красоты Эстонии. „Выбрать одну из 40 самых красивых участниц было непростой задачей“, - писала Päewaleht. В это же время результатов конкурса перед зданием Päewaleht на улице Пикк ожидало несколько тысяч человек. И не только на улице Пикк - волнение ощущалось по всей Эстонии и даже за ее пределами. „В редакции Päewaleht все телефоны непрерывно звонили весь день. Много междугородних звонков поступало из Финляндии и Латвии. В ожидании результатов звонили и из иностранных посольств“.