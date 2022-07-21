ТОП-3 важнейших компонента в еде для женщин 40+
Женщинам после 40 лет важно иметь в рационе три компонента — „три важных элемента, которых часто не хватает возрастному организму: это магний, железо и витамин Е“, — сообщил Телеканал 360.
Магний. При его дефиците возникает подверженность головным болям, мышечным спазмам, проблемам с желудком. Искать магний следует в орехах, бобовых, зелени.
Витамин Е. Получая его в достатке, женский организм повышает свои шансы на продление молодости. Данный компонент присутствует в арахисе, фундуке, кукурузном и подсолнечном маслах, в семечках подсолнечника.
Железо. Женщины значительно чаще мужчин страдают от нехватки железа и железодефицитной анемии. На эти нарушения указывают слабость, вялость, ощущаемые уже утром. Также возможны нарушения менструального цикла, бессонница, плохое настроение, снижение либидо, частые простуды. Железом лучше всего обеспечивают субпродукты, мясо, рыба.