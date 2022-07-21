ТОП-3 важнейших компонента в еде для женщин 40+

Магний. При его дефиците возникает подверженность головным болям, мышечным спазмам, проблемам с желудком. Искать магний следует в орехах, бобовых, зелени.



Витамин Е. Получая его в достатке, женский организм повышает свои шансы на продление молодости. Данный компонент присутствует в арахисе, фундуке, кукурузном и подсолнечном маслах, в семечках подсолнечника.