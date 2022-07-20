Кухонные лайфхаки, которые помогут контролировать вес
Диетолог Альбина Комиссарова делится лайфхаками, которые помогут не переедать и контролировать вес. О них пишет Medikforum.
Первая рекомендация эксперта — купите специи. Они не только придадут блюду пикантный вкус, но и помогут сократить потребление соли и сахара. Какие выбрать? Универсальные, которые нравятся всем — перец, чеснок, горчица, сушеные травы.
„Густой несладкий греческий йогурт — отличная замена сметане и майонезу. Не пренебрегайте замороженными продуктами, их можно, не размораживая, быстро кинуть на сковороду или запечь“, — говорит эксперт.
Чтобы под рукой всегда был белок, держите в морозилке креветки, рыбу, можно курицу. Замороженные продукты с добавлением соусов лучше не брать.
Сэкономить время помогут овощные заготовки, хранить можно также в виде заморозки. Огурцы, морковь, сладкий перец, сельдерей, брокколи — все это полезно и вкусно.
Зелень можно замораживать или держать в холодильнике в стакане с водой, накрыв сверху обычным пакетом.
Чтобы убрать из блюда излишки масла при жарке, жарьте на пергаменте или специальных салфетках. Совет — не лейте масло непосредственно на сковороду. Размажьте его по поверхности сковороды с помощью силиконовой кисточки. Так вы используете минимум масла.
Сливочное масло замените на творожный сыр. Его можно использовать для приготовления бутербродов.
Хотите сладкий десерт? Приготовьте фрукты и приправьте их взбитыми сливками. Да, калорийность блюда немного увеличится, но это все равно меньше, чем калорийность полноценного десерта.