Кухонные лайфхаки, которые помогут контролировать вес

Чтобы под рукой всегда был белок, держите в морозилке креветки, рыбу, можно курицу. Замороженные продукты с добавлением соусов лучше не брать.



Сэкономить время помогут овощные заготовки, хранить можно также в виде заморозки. Огурцы, морковь, сладкий перец, сельдерей, брокколи — все это полезно и вкусно.



Зелень можно замораживать или держать в холодильнике в стакане с водой, накрыв сверху обычным пакетом.



Чтобы убрать из блюда излишки масла при жарке, жарьте на пергаменте или специальных салфетках. Совет — не лейте масло непосредственно на сковороду. Размажьте его по поверхности сковороды с помощью силиконовой кисточки. Так вы используете минимум масла.