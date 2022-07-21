ВИДЕО | Как поменять свое будущее? Секс-психологи, нумерологи и алхимики провели групповую консультацию в Таллинне
В Beach house Ülemiste состоялся „Гала-Девичник“ в формате пикника в стиле бохо. Алина Захарова побывала на мероприятии и узнала, с какими вопросами приходят пары к психологу-сексологу, во что рекомендует вкладываться таролог и что по руке сможет прочитать хиролог. Смотрите видео!
На Гала-Девичнике девушки смогли получить мини-консультации у специалистов таких сфер:
- нумерология
- астрология
- алхимия
- карты таро
- психология
- массаж
- сексология
- секс-коучинг
- рунология
- гвоздетерапия
На вопрос, подходят ли такие мероприятия мужчинам и нужно ли им втягиваться в изучение необычных практик, организатор мероприятия и психолог Ксения Катс ответила: „Давайте мы мужчинам дадим такую миссию. Пусть они в социуме находятся, пусть зарабатывают деньги, пусть они нас защищают, а мы будем такие красивые их направлять, восхищать, наполнять этот мир красотой и направлять по их жизненному пути“.
Сексолог-психолог Ольга, рассказала, что помогает женщинам с повышением либидо и в различных видах познаниях себя, но часто нужно начинать с глубинных проблем: „Проблемы в сексе — это верхушка айсберга, всё начинается чуть-чуть ниже. Тут мы идем в психологию. Часто в семейных парах дело в отсутствии коммуникации“.
Почему тарологи и нумерологи не смогли предсказать коронавирус и войну? „Во-первых, это были ситуации новые для нас. Во-вторых, что хироманты, что тарологи — мы видим какие-то определённые вещи. Я два года назад говорила, что из Европы начнётся эмиграция“, — рассказала идейный вдохновитель мероприятия, таролог Анастасия.
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Гала-девичники будут проходить на регулярной основе, следите за информацией!