Как делать покупки не теряя времени?
Выбирать еду в магазине – приятное занятие. Оно прекрасно подходит, чтобы подумать о том, какими вкусностями можно будет порадовать себя и своих близких в ближайшее время. Если бы только не эти длинные и нудные очереди на кассе!
К счастью, Maxima умеет ценить время и удобство покупателей: С помощью приложения Maxima вы можете прогуливаться по большому и приятному магазину, как по бульвару вкусов! Вы можете легко купить продукты на неделю, подготовить корзину для пикника или запастись едой перед поездкой на природу.
Приложение Maxima подходит для использования всем, у кого есть смартфон. Все, что нужно для удачного похода по магазинам, находится под рукой и под присмотром в одном приложении.
Пользоваться приложением очень просто
Пользоваться приложением исключительно легко. Все выбранные товары нужно отсканировать с его помощью. Так вы можете сразу увидеть, какую сумму покупки необходимо учитывать.
Отсканированные товары можно сразу положить в корзину. Подходя к кассе, нужно выбрать подходящий способ оплаты, оплатить покупку, а затем можно выходить из магазина.
Современное и приятное решение
Экономия на походе в магазин составляет около шести минут, что в течение года дает около 10 часов. Это ваше время – используйте его как сами того желаете!
По сути, пока вы находитесь в магазине, телефон превращается в мобильный пульт для покупок. Благодаря простоте использования, им с удовольствием пользуются как технологически подкованные и ценящие быстрый темп жизни молодые люди, так и более взрослые покупатели Maxima, которые ценят удобство.
К приложению Maxima можно привязать свою банковскую карту и совершать покупки в специальных кассах для приложения, расположенных в зоне касс самообслуживания – тогда все, что вам нужно сделать, это отсканировать QR-код для оплаты. Мгновение – и покупки оплачены!
Наблюдение за бюджетом и выгодные предложения
Одним из больших удобств приложения Maxima является возможность видеть, насколько увеличился счет после добавления каждого продукта.
Все предложения скидок также видны в приложении, поэтому легко сделать правильный выбор, ориентируясь среди и так низких цен Maxima.
Приложение Maxima также работает как карточка Aitäh, так что больше не нужно физически носить карту с собой или беспокоиться о том, чтобы случайно не оставить ее дома, отправляясь в магазин. При оплате с помощью приложения вы также можете видеть и использовать накопленные бонусные деньги.
Помимо различных скидок и специальных предложений, вы также можете просмотреть в приложении Maxima свою предыдущую историю покупок, так как чек за каждую покупку хранится в приложении в цифровом виде.
Как я могу столь же удобно совершать покупки?
Для того чтобы и вам было максимально удобно пользоваться мобильным пультом Maxima, вам необходимо скачать приложение из Google Play, App Store или Huawei AppGallery, зарегистрироваться как пользователь, привязать свой аккаунт к карте Aitäh и банковской карте, и все готово!
Приложение Maxima поможет сэкономить деньги и время. Скачайте его уже сегодня и приходите и попробуйте сами!
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