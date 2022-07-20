Как делать покупки не теряя времени?

К счастью, Maxima умеет ценить время и удобство покупателей: С помощью приложения Maxima вы можете прогуливаться по большому и приятному магазину, как по бульвару вкусов! Вы можете легко купить продукты на неделю, подготовить корзину для пикника или запастись едой перед поездкой на природу.

Приложение Maxima подходит для использования всем, у кого есть смартфон. Все, что нужно для удачного похода по магазинам, находится под рукой и под присмотром в одном приложении.

Пользоваться приложением очень просто

Пользоваться приложением исключительно легко. Все выбранные товары нужно отсканировать с его помощью. Так вы можете сразу увидеть, какую сумму покупки необходимо учитывать.

Отсканированные товары можно сразу положить в корзину. Подходя к кассе, нужно выбрать подходящий способ оплаты, оплатить покупку, а затем можно выходить из магазина.

Современное и приятное решение

Экономия на походе в магазин составляет около шести минут, что в течение года дает около 10 часов. Это ваше время – используйте его как сами того желаете!

По сути, пока вы находитесь в магазине, телефон превращается в мобильный пульт для покупок. Благодаря простоте использования, им с удовольствием пользуются как технологически подкованные и ценящие быстрый темп жизни молодые люди, так и более взрослые покупатели Maxima, которые ценят удобство.

К приложению Maxima можно привязать свою банковскую карту и совершать покупки в специальных кассах для приложения, расположенных в зоне касс самообслуживания – тогда все, что вам нужно сделать, это отсканировать QR-код для оплаты. Мгновение – и покупки оплачены!

Наблюдение за бюджетом и выгодные предложения

Одним из больших удобств приложения Maxima является возможность видеть, насколько увеличился счет после добавления каждого продукта.

Все предложения скидок также видны в приложении, поэтому легко сделать правильный выбор, ориентируясь среди и так низких цен Maxima.