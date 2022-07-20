МУЖСКИЕ СЛЕЗЫ | Маленькие вещи, которые мужчины делают, а женщины не обращают на это должного внимания(1)
„Мадис никогда не делает мне комплиментов. Никогда!“ - жалуется своим подружкам спутница жизни Мадиса. Мадис с этим не согласен. Он и еще несколько эстонских мужчин на рассказали о том, что они постоянно делают для своих женщин, но чего, женский пол не замечает.
Я убираюсь в течение нескольких часов, а она замечает пыль на шкафу
„Меня очень раздражает, что моя жена постоянно ноет о том, что она все делает по дому, а я только дурака валяю. А потом, например, когда я работаю из дома, а она на работе допоздна, я беру себя в руки и навожу порядок. Убираюсь в течение нескольких часов. Но она приходит домой, совершенно не замечает моих усилий и начинает вздыхать о какой-то пыли на шкафу. Попробуй еще что-нибудь сделать дома, в ответ получишь только жалобы!“. - Андрус, 37 лет
Комплименты, которые женщина сама обесценивает
„Я слышал, как моя жена жаловалась своим подружкам, что я совсем не делаю ей комплиментов. Это гнусная клевета. В последнее время я действительно делаю не так часто, потому что зачем говорить, если она все их все равно оспорит? „Дорогая, ты прекрасно выглядишь“ для нее равносильно опасному признаку того, что я что-то задумал и теперь пытаюсь ее задобрить. Это сильно бесит. Если каждый раз комплимент превращается в ссору, в конце концов пропадает желание говорить хоть что-то приятное“, - Мадис, 26 лет.
Годами приносишь кофе в постель, ноль благодарности. Но если один раз забыть...
„У нас с в отношениях ситуация следующая - я люблю утро, а моя жена - нет. Она по утрам - воплощение угрюмости, не хочет ни о чем говорить, а когда я пытаюсь завести с ней разговор, то получаю в ответ лишь раздражение. Проще просто не разговаривать и переждать тот час, когда пройдет ее плохое настроение. В любом случае, будучи „жаворонком“, я готовлю кофе и уже много лет приношу его её в постель.
Чтобы ей было легче проснуться. Получал ли я за это хоть какую-нибудь благодарность? НИ РАЗУ. И в какой-то момент мне стало грустно от того, что она настолько принимала меня как должное, что после одной особенно неприятной ссоры я намеренно не принес её кофе на следующее утро. О-о-о, какой же тогда начался фарс. „Я не замечаю, мне все равно, а она-она-все она“. Ужасно. Сейчас мы помирились, но это было отвратительно.“ - Вальтер, 38 лет
Женщина воспринимает меня как таксиста
„Меня очень беспокоит, что каждый раз, когда моя жена приглашает подружек и они едут в город, она ожидает, что я последую за ней и, кроме того, развезу всех ее подружек по домам. В Ыйсмяэ, Козе, куда-то в Арукюла... Господи, ну почему!? Но как только я высказался, сразу получил он жены по шапке, мол неужели это так сложно? Нет, не сложно. Но можно было бы хотя бы между делом сказать „спасибо“, а не только сидеть на заднем сиденье и сравнивать, у кого получилось самое красивое селфи за вечер“, - Михкель, 29 лет.
Почему меня ругают, когда раз в квартал мне тоже хочется сходить на тусовку?
„Я считаю, что это довольно плохо, что мой партнер довольно часто ходит на вечеринки. Нет, я не против тусовок, пусть себе бесится, к тому же она моложе меня на несколько лет и все такое. Но когда я хочу раз в квартал сходить куда-нибудь с друзьями мужского пола, дома меня встречает королева драмы, которая требует рассказать все о вечере, вплоть до мелочей. Ну дай ты мне пожить! Я ведь тебе даю!“ - Кайт, 27 лет
Все те противные обязанности по дому, которые она не хочет выполнять
„Волосы в водосточной трубе, смена лампочек, вынос мусора. Эти и многие другие вещи, которые моя жена не любит делать, я взял на себя по умолчанию. Нет, у меня нет проблем с выполнением этих задач. Но меня беспокоит, что она не замечает моих действий. Такие вещи ведь сами собой не делаются!“ - Марко, 34 года