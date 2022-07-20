МУЖСКИЕ СЛЕЗЫ | Маленькие вещи, которые мужчины делают, а женщины не обращают на это должного внимания

Я убираюсь в течение нескольких часов, а она замечает пыль на шкафу

„Меня очень раздражает, что моя жена постоянно ноет о том, что она все делает по дому, а я только дурака валяю. А потом, например, когда я работаю из дома, а она на работе допоздна, я беру себя в руки и навожу порядок. Убираюсь в течение нескольких часов. Но она приходит домой, совершенно не замечает моих усилий и начинает вздыхать о какой-то пыли на шкафу. Попробуй еще что-нибудь сделать дома, в ответ получишь только жалобы!“. - Андрус, 37 лет

Комплименты, которые женщина сама обесценивает

„Я слышал, как моя жена жаловалась своим подружкам, что я совсем не делаю ей комплиментов. Это гнусная клевета. В последнее время я действительно делаю не так часто, потому что зачем говорить, если она все их все равно оспорит? „Дорогая, ты прекрасно выглядишь“ для нее равносильно опасному признаку того, что я что-то задумал и теперь пытаюсь ее задобрить. Это сильно бесит. Если каждый раз комплимент превращается в ссору, в конце концов пропадает желание говорить хоть что-то приятное“, - Мадис, 26 лет.

Годами приносишь кофе в постель, ноль благодарности. Но если один раз забыть...

„У нас с в отношениях ситуация следующая - я люблю утро, а моя жена - нет. Она по утрам - воплощение угрюмости, не хочет ни о чем говорить, а когда я пытаюсь завести с ней разговор, то получаю в ответ лишь раздражение. Проще просто не разговаривать и переждать тот час, когда пройдет ее плохое настроение. В любом случае, будучи „жаворонком“, я готовлю кофе и уже много лет приношу его её в постель.

Чтобы ей было легче проснуться. Получал ли я за это хоть какую-нибудь благодарность? НИ РАЗУ. И в какой-то момент мне стало грустно от того, что она настолько принимала меня как должное, что после одной особенно неприятной ссоры я намеренно не принес её кофе на следующее утро. О-о-о, какой же тогда начался фарс. „Я не замечаю, мне все равно, а она-она-все она“. Ужасно. Сейчас мы помирились, но это было отвратительно.“ - Вальтер, 38 лет