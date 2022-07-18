Теперь все ясно: 3 знака Зодиака, которые наступают на те же грабли - постоянно влюбляются не в тех людей(1)
Какие знаки Зодиака часто влюбляются не в того человека?
Козерог
Если Козерог решил взять на себя ответственность за что-то, на него можно рассчитывать. Он ко всему относится серьезно. И он знает, что здоровые отношения требуют усилий с обеих сторон. Если он видит, что другой человек не разделяет его образ мышления, он не станет тратить на него свое время.
Козерог обычно понимает, когда кто-то хочет ему солгать или поиграть с его чувствами. Но когда он действительно влюблен по уши, тогда он не слышит и не видит, что происходит на самом деле. И именно поэтому он не может увидеть, что другой человек эмоционально недоступен, потому что его собственные личные чувства переполняют его. Но Козерог верен и трудолюбив, и если он считает, что отношения стоят усилий, он готов их приложить.
Овен
Овен - первый знак зодиака, и можно сказать, что он любит быть первым. Весьма импульсивный по натуре, он сделает все, чтобы воплотить свои мечты в жизнь. Ему нравятся люди, разделяющие его мировоззрение. Но из-за этого он иногда выбирает людей, которые постоянно жаждут новых впечатлений, но эмоционально не готовы к серьезным отношениям.
Но Овну, как и всем остальным, нужна любовь. Кто-то, с кем можно провести время. Но когда у этого другого человека нет времени, Овен оставляет его и отправляется на поиски нового спутника.
Стрелец
Стрелец - жизнерадостный, любящий веселье, всегда готовый развлечься в компании. Однако в душе он романтик, которому нужен человек с такими же качествами. Его спутницы, однако, не похожи на него. В поисках того самого, он флиртует со всеми подряд,. Поэтому у него много поклонниц, но ни одна из них не может предложить ему ничего стоящего.
Но Стрелец никогда не сдается. Он готов изменить людей вокруг под себя, сделав их такими, какими он хочет их видеть. Это не всегда срабатывает. Но вместо того, чтобы убегать каждый раз, когда что-то идет не по его сценарию, он мог бы приложить немного усилий, чтобы изменить свои взаимоотношения к лучшему. Стрелец - честен. Если что-то не так, он говорит об этом и не увиливает. И именно поэтому он не будет долго задерживаться в отношениях, которые ничего ему не дают.
Источник: Kodused Lood