Теперь все ясно: 3 знака Зодиака, которые наступают на те же грабли - постоянно влюбляются не в тех людей

Козерог

Если Козерог решил взять на себя ответственность за что-то, на него можно рассчитывать. Он ко всему относится серьезно. И он знает, что здоровые отношения требуют усилий с обеих сторон. Если он видит, что другой человек не разделяет его образ мышления, он не станет тратить на него свое время.

Козерог обычно понимает, когда кто-то хочет ему солгать или поиграть с его чувствами. Но когда он действительно влюблен по уши, тогда он не слышит и не видит, что происходит на самом деле. И именно поэтому он не может увидеть, что другой человек эмоционально недоступен, потому что его собственные личные чувства переполняют его. Но Козерог верен и трудолюбив, и если он считает, что отношения стоят усилий, он готов их приложить.

Овен

Овен - первый знак зодиака, и можно сказать, что он любит быть первым. Весьма импульсивный по натуре, он сделает все, чтобы воплотить свои мечты в жизнь. Ему нравятся люди, разделяющие его мировоззрение. Но из-за этого он иногда выбирает людей, которые постоянно жаждут новых впечатлений, но эмоционально не готовы к серьезным отношениям.

Но Овну, как и всем остальным, нужна любовь. Кто-то, с кем можно провести время. Но когда у этого другого человека нет времени, Овен оставляет его и отправляется на поиски нового спутника.

Стрелец

Стрелец - жизнерадостный, любящий веселье, всегда готовый развлечься в компании. Однако в душе он романтик, которому нужен человек с такими же качествами. Его спутницы, однако, не похожи на него. В поисках того самого, он флиртует со всеми подряд,. Поэтому у него много поклонниц, но ни одна из них не может предложить ему ничего стоящего.