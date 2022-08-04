Исповедь матери-одиночки | Миссия „помощницы мужчин“: я решила спасти хоть немного мужских яиц

В то время как у девочек в нашем классе были парни и они все время „встречались“ с кем-то, я была одна. На самом деле у меня была лучшая подруга, которая все время только и говорила о том, что хочет найти кого-то и не понимает, почему у нее нет парня, при этом время от времени добавляла, что ей вовсе не нужны эти дурачки. „Все парни хотят только одного“, - сказала она мне. Я тоже этого хотела. Это нормально, что я хотела! Но никто не хотел делать „это“ со мной. (И я даже не знала точно, что „это“ было. Я хотела, чтобы кто-то поцеловал меня и прикоснулся ко мне. В тех местах, на которые даже я сама не осмеливалась смотреть).

А женщине, которая успела поймать мужчину в свои сети, одомашнить и кастрировать, еще есть что сказать... „Ищи сам свои очки, я занята готовкой!“. Или: „Откуда мне знать, где у тебя очки, мне с ребенком надо поучиться“, „Ты опять ничего не можешь сделать!“, „Почему у меня дома такой неуклюжий человек?“ и так далее. Никакой оценки мужчины как особенного, сильного, желанного!

Я чувствовала, что во мне есть что-то большее. Я не хотела жить обычной жизнью. Поняла в какой-то момент, что люди несчастны, что семья нужна только для того, чтобы изображать себя счастливыми перед незнакомыми людьми, и что мужчины особенно несчастны. В браке они как будто пропали. Волочат тапки, передвигаются от телевизора к холодильнику, берут оттуда банку пива и возвращаются обратно к телевизору. Затем чихвостят всякие шоу и журналистов. Щелкают пультом и ноют, что очки где-то - не могут прочитать программу. Или просто ворчат и пытаются отдохнуть от семьи. Хотя бы для того, чтобы в голове, в мечтах быть настоящими самцами - со всем справляться, охотиться и жить! Да, эту Жизнь с большой буквы отняла у мужчин такая семья!

„В детстве я поняла, что я не такая, как другие. Такая скучная... и красивая...Та, чей путь уже предначертан. Как говорили женщины: найду мужа и детей рожу, тогда появится дом, который буду содержать в порядке, а если муж позволит и дети уговорят, то и собака. Или кошка. Но самое главное - поскорее найти мужа и родить ребенка, иначе „подходящее время“ пройдет и после этого я никому не нужна.

Я не знаю, о чем думали мальчики, но в мою сторону они все равно не смотрели. После школы большинство женились на тех же девушках из своей школы. Неужели они действительно хотели иметь детей, жить сами по себе, с кредитом на квартиру и всем таким прочим, что происходит вокруг телевизора? Я смотрела, как бушуют страсти по телевизору, а мужчины в сериале - НАСТОЯЩИЕ мужчины!

Мои первые отношения случились, когда мне исполнилось 22 года, и я подумала, что это последний шанс, и я во что бы то ни стало заполучу этого парня! В каком-то смысле это были не совсем отношения, потому что, когда мы оказались у меня дома после вечеринки, он был довольно пьяненький, а когда проснулся утром, то, честно говоря, ничего не мог вспомнить. Я запомнила его обмякший член, который мы вместе пытались оживить и в какой-то момент это удалось. Утром мы ни о чем не смогли поговорить, и я была даже рада, когда он ушел. Также, я знала его маму, потому что они жили на одной улице со мной, и я не хотела, чтобы эта строгая мамаша начала на меня орать. Она гордилась тем, что смогла одна воспитать сына. Я знала, что в этой семье меня не хотели видеть невесткой...

Вскоре после этого я узнала, что беременна. Боже! Я всегда хотела ребенка и поняла, что здесь начинается Мое Время! Мои родители подумали, что я сошла с ума, когда я сказала, что ни с кем не занималась сексом и что этот ребенок просто проник в меня. Я хотела ребенка! Без семьи. Ребенок должен был спасти меня от одиночества на всю жизнь, защитить от старости, придать смысл жизни, наполнить мои дни светом и радостью!

Из несчастной семьи - в счастливую мать-одиночку