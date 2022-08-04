Исповедь матери-одиночки | Миссия „помощницы мужчин“: я решила спасти хоть немного мужских яиц(24)
История, которую терапевт-консультант Анне Типнер-Торн услышала от одной из своих клиенток, заставила специалиста взять ручку и записать ее. Возможно, немало женщин узнают себя в этой истории? Или узнают своих мужей?
„В детстве я поняла, что я не такая, как другие. Такая скучная... и красивая...Та, чей путь уже предначертан. Как говорили женщины: найду мужа и детей рожу, тогда появится дом, который буду содержать в порядке, а если муж позволит и дети уговорят, то и собака. Или кошка. Но самое главное - поскорее найти мужа и родить ребенка, иначе „подходящее время“ пройдет и после этого я никому не нужна.
Я чувствовала, что во мне есть что-то большее. Я не хотела жить обычной жизнью. Поняла в какой-то момент, что люди несчастны, что семья нужна только для того, чтобы изображать себя счастливыми перед незнакомыми людьми, и что мужчины особенно несчастны. В браке они как будто пропали. Волочат тапки, передвигаются от телевизора к холодильнику, берут оттуда банку пива и возвращаются обратно к телевизору. Затем чихвостят всякие шоу и журналистов. Щелкают пультом и ноют, что очки где-то - не могут прочитать программу. Или просто ворчат и пытаются отдохнуть от семьи. Хотя бы для того, чтобы в голове, в мечтах быть настоящими самцами - со всем справляться, охотиться и жить! Да, эту Жизнь с большой буквы отняла у мужчин такая семья!
А женщине, которая успела поймать мужчину в свои сети, одомашнить и кастрировать, еще есть что сказать... „Ищи сам свои очки, я занята готовкой!“. Или: „Откуда мне знать, где у тебя очки, мне с ребенком надо поучиться“, „Ты опять ничего не можешь сделать!“, „Почему у меня дома такой неуклюжий человек?“ и так далее. Никакой оценки мужчины как особенного, сильного, желанного!
Я не такая, как другие женщины
В то время как у девочек в нашем классе были парни и они все время „встречались“ с кем-то, я была одна. На самом деле у меня была лучшая подруга, которая все время только и говорила о том, что хочет найти кого-то и не понимает, почему у нее нет парня, при этом время от времени добавляла, что ей вовсе не нужны эти дурачки. „Все парни хотят только одного“, - сказала она мне. Я тоже этого хотела. Это нормально, что я хотела! Но никто не хотел делать „это“ со мной. (И я даже не знала точно, что „это“ было. Я хотела, чтобы кто-то поцеловал меня и прикоснулся ко мне. В тех местах, на которые даже я сама не осмеливалась смотреть).
Я не знаю, о чем думали мальчики, но в мою сторону они все равно не смотрели. После школы большинство женились на тех же девушках из своей школы. Неужели они действительно хотели иметь детей, жить сами по себе, с кредитом на квартиру и всем таким прочим, что происходит вокруг телевизора? Я смотрела, как бушуют страсти по телевизору, а мужчины в сериале - НАСТОЯЩИЕ мужчины!
Мои первые отношения случились, когда мне исполнилось 22 года, и я подумала, что это последний шанс, и я во что бы то ни стало заполучу этого парня! В каком-то смысле это были не совсем отношения, потому что, когда мы оказались у меня дома после вечеринки, он был довольно пьяненький, а когда проснулся утром, то, честно говоря, ничего не мог вспомнить. Я запомнила его обмякший член, который мы вместе пытались оживить и в какой-то момент это удалось. Утром мы ни о чем не смогли поговорить, и я была даже рада, когда он ушел. Также, я знала его маму, потому что они жили на одной улице со мной, и я не хотела, чтобы эта строгая мамаша начала на меня орать. Она гордилась тем, что смогла одна воспитать сына. Я знала, что в этой семье меня не хотели видеть невесткой...
Вскоре после этого я узнала, что беременна. Боже! Я всегда хотела ребенка и поняла, что здесь начинается Мое Время! Мои родители подумали, что я сошла с ума, когда я сказала, что ни с кем не занималась сексом и что этот ребенок просто проник в меня. Я хотела ребенка! Без семьи. Ребенок должен был спасти меня от одиночества на всю жизнь, защитить от старости, придать смысл жизни, наполнить мои дни светом и радостью!
Из несчастной семьи - в счастливую мать-одиночку
Моим родителям было стыдно за меня. Сначала они попытались выяснить, кто тот человек, которого они заставят взять на себя ответственность. Потом мне очень долго рассказывали, как трудно растить ребенка одной и как важны для ребенка оба родителя. Важны? Как будто я не помнила те постоянные ссоры, крики и ощущение пустоты из детства. Я всегда была наедине со своими заботами, потому что отец засыпал перед телевизором с пивом или вообще не приходил домой, а мама занималась своими делами, то есть примеряла платья со своей подругой или пила кофе и ругала папашу. Для него я была „разгильдяйкой, которая ничего не понимает и бегает за отцом“. Семья означала место, где женщина и мужчина могли официально орать друг на друга во все горло. Я хотела по-настоящему заниматься своим ребенком и улучшить мир!
Когда моей бабушки не стало, я быстро переехала в ее квартиру. Туда же я ушла рожать. Замечательно! У меня родилась дочь, как я всегда хотела. Я просто не знала, что делать с мальчиком...
Я занималась только дочерью несколько лет. Маленькие ручки и ножки, она так быстро развивалась. Мои родители переводили деньги на мой банковский счет, чтобы я могла купить все, что нужно дочери. Мать все-таки приходила проведать внучку и ругала моего отца. Она „устала от этого деда, который скулил и скулил в углу“, и хотела начать свою жизнь сначала. Как начать? Так, что меня и моего ребенка не существует? Потом она призналась, что этот „дед“, вероятно, вовсе не мой отец… Она была молода и красива, у нее было несколько женихов, и тот факт, что человек, называвший себя моим отцом, просил ее руки, когда она была беременна, был кошмаром. Что она никогда по-настоящему не любила этого мужчину. Семья, да, это то, что она должна была сделать, потому что „она была беременна, и куда ей было идти, когда она была беременна?“. Просто ему не так повезло, как мне, с благосклонными родителями и квартирой, которая свалилась на меня.
Много свободного времени, чтобы улучшить мир
Когда моя крошка Роза, как я называла ее в голове, пошла в детский сад, у меня впервые появилось собственное время. Целый день я провела в свалившейся на меня квартире, что-то убирая и готовя. Ну как же много могут есть женщина и маленький ребенок вместе. Я начала думать, что могу сделать что-то полезное в свободное время. Но что? Всю свою жизнь я хотела сделать мир лучше и красивее, хотела, чтобы люди, особенно мужчины, чувствовали себя наполненными и счастливыми. Но как я, которая толком ничего не умела делать, могла бы выполнить эту миссию?
„Учись на врача, врачи помогают людям“, — говорили мне в детстве. Я не хотела учиться на врача, потому что боялась крови, рвоты и всего того дерьма, которое исходит от людей. Я просто хотела улучшить мир, а не быть врачом. Поэтому пришлось выбрать другой путь.
Когда я ходила забирать Розу из детского сада, я часто видела в гардеробе несколько мужчин — отцов, которые пытались одеть своих кричащих детей и взяли на себя задачу забрать их из детского сада. Мужчины... Ну как далеко можно завести этого замечательного, сильного мужчину?! Забота о ребенке по-прежнему могла оставаться прерогативой женщин, их матерей. Это просто не идет мужчине! Мужчина чувствует себя УНИЖЕННЫМ, когда одевает ребенка, сюсюкаясь с ним, опускаясь на четвереньки! Здесь неминуемо исчезает его личность, живущий в нем Охотник, его инстинкт хищника!
А то, что остается, позорно. Мужик вспотел от корчания на полу, вместо того, чтобы почтительно постоять за себя, ему пришлось придумывать хитрые уловки, чтобы одеть ребенка, разговаривать с ним на невнятном языке, который не принадлежит мужчине, конкретно МУЖЧИНЕ. Ни один настоящий мужчина не может и не хочет этого делать, но мужчин на эту роль направляют женщины, которые хотят их унизить, хотят „оторвать им яйца“, взять власть в свои руки, а потом сказать, что „этот мужчина вовсе не человек“. Интересно, кто сделал этих мужчин такими?
Профессия „помощница мужчин“
В этом я увидела свою большую миссию. Я решила спасти то, что можно было спасти - хоть какие-то мужские яйца, хоть какие-то по-настоящему живые мужские души в этот мире. Я пришла в детский сад к тому моменту, когда приехал первый отец, и ПОМОГЛА ЕМУ ОДЕТЬ РЕБЕНКА! Не всегда это было легко и не всегда безболезненно. Некоторые мужчины уже были настолько увлечены своей ролью отцов, что не позволяли одевать своих детей или „мешать“, как они это называли. Порой проблема заключалась в том, что чужой ребенок не принимал меня. Но было и много положительных моментов! Те мужчины, которые принимали помощь, все же принимали ее в полной мере.
По большей части это происходило так, сначала я объясняла мужчине, что с ним хочет сделать его жена и как унизительно для настоящего мужчины выполнять такую женскую работу. Затем я предлагала ему всю свою помощь и обещала, что со мной ему никогда не придется чувствовать себя таким тапком. Мужчинам очень хотелось поговорить. Они приходили ко мне домой гораздо раньше, перед походом в детский сад, и мы разговаривали. О жизни, которой они не хотят. О той жизни, которую они хотят и в которой я (как единственный представитель женского пола) смогла их понять. Конечно, у всех этих мужчин были свои неудовлетворенные потребности. К сожалению, брак — это не место, где понимают друг друга. Нет ни страсти, ни хорошего секса. Брак - это долг и смерть страсти, также как и смерть МУЖЧИНЫ и начало превосходства женщины!
Мне удалось помочь многим мужчинам. Я поняла, что это то, для чего я родилась в этот мир, это моя великая миссия. Иногда мне хотелось рассказать кому-нибудь о своей деятельности или достижениях. Невероятно, какие истории жизни, какие судьбы доходили до меня. Как я хвалила, помогала, поддерживала всех этих униженных мужчин. После того, как они изливали мне свои души, они не хотели отказываться от „хорошей вещи“. Мне нужно было составлять расписание и список, когда я могу кому-то помочь. Но я не решалась никому открыться или добиться признания.
Страсти одомашненных „тапочек“ дремлют
Сами мужчины такие же боязливые. Они по-прежнему предупреждали меня держаться подальше от их женщин. Боялись отвечать на телефонные звонки своих жен, пока мы были на терапии... Мне бы хотелось помочь и поднять им настроение гораздо больше. Я хотела бы помочь им изменить свою жизнь, отказаться от женщин и силой отправить их жить жизнью НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН. С моей помощью они пробудили свои дремлющие страсти.
Иногда они говорили о желании уйти из дома. От жены, которая постоянно ворчит, чего-то хочет и требует, которая говорит без умолку и никогда не дает покоя. Я молчала и ничего не спрашивала. Я предложила лучшее, что у меня было - себя, в основном без всяких дополнений. После этого рассказа об уходе из дома меня охватила мысль: куда же тогда, как не ко мне? Тогда бы здесь не было бы места для терапии. Но нет, все это были просто разговоры. У меня было время дальше справляться. Детсадовские дни Розы были достаточно долгими.
Когда Роза закончила детский сад, я поняла, что моя миссия может расшириться. Я пошла на родительское собрание первоклассников и нашла новых отцов, давно прирученных мужчин, которые нуждались в помощи даже больше, чем детсадовские отцы. Тех, кто длительное время лечился, пришлось бросить. Изменение было непростым. Приходилось учитывать, что школьные дни короткие, я не мог рассказать Розе о своих больших целях. Я боялась, что она не поймет. Я видела, как дома она играла с куклами в семью - все та же модель, устаревшая вещь: папа, мамин ребенок...
Теперь до меня дошли трагические истории - я поняла, что этих мужчин насилуют и морально, и физически. Вы можете назвать это изнасилованием, если вас заставляют спать с одной и той же женщиной изо дня в день. Страсть и необходимость настоящего мужчины — быть охотником. Пришлось приложить усилия, посвятить все возможное время, быть слушателем, вдохновителем, возбудителем страсти, психотерапевтом. С моей загруженностью кого-то другого давно бы наградили медалями. На самом деле, я хотела, чтобы меня заметили и наградили. Однако мне пришлось идти своим путем молча и в одиночестве. Ты одна на вершине, утешала я себя.
Это благодарность за помощь мужчинам?
Так как работы было много, я уже не могла рассчитывать только на свою маленькую квартиру. Я сказала родителям, что начала рисовать и мне нужно дополнительное пространство. Оба были приятно удивлены. Наконец, ожидание окупилось, и, по их мнению, мой творческий потенциал раскрылся. Но и мать, и отец становились старше, и арендовать дополнительную площадь было дорого. Они предложили мне приехать и заниматься искусством у них. Я не согласилась. Обещала показать работы, когда все будет готово и сама буду ими довольна. Наконец родители согласились, они хотели содержать меня, их единственного ребенка.
Я полностью посвятила себя миссии. Я просто заметила, как годы летят, а проблемы у мужчин все те же. Я заставляла мужчин десятки раз, но они так и не могли принять важное решение. Жаловались на придирчивых жен, но не показывали своей силы, своей МУЖСКОЙ силы. Я поняла, что должна уделять каждому клиенту определенное количество часов. Я решила, что 10 консультаций — это предел, и говорила об этом на первой же встрече. Странно, но некоторые мужчины исчезали, как только это слышали.
Незаметно приближался выпускной Розы в школе, впереди маячил университет. Я была уверена в своей цели, что еще большие испытания ждут меня впереди. Я пошла на церемонию начала учебного года в университете и осмотрелась. Я видела несколько мужчин моего возраста, но все они казались престарелыми, и никто не хотел со мной разговаривать. Они смотрели на молодых девушек, на тех, что пылали, когда приступали к занятиям. „Эй, тетушка, уйди с дороги!“ — крикнул мне один из них. Нет, это благодарность за помощь другим собратьям? Я посмотрела в зеркало и поняла - остались следы многолетней тяжелой работы.
Но кому я должна рассказать о своих достижениях? Я хотела бы сказать женщинам: как вы могли так поступить со мной, отдать мне на исправление свои испорченные жизни?!
Я пришла в свою пустую квартиру, села на терапевтическую кровать и подумала: что дальше? Я откладывала начало живописи, у меня просто не было времени до сих пор. Стоит попробовать. Нарисовала бы МУЖЧИН, сильных самцов, сделала бы им алтари, те, где они могли бы обрести СИЛУ! Я бы… но я не могу.
Или мне лучше написать женщинам? Я бы сказала им, какие они глупые, что не знают, какие тайны содержит жизненный путь девочки, которую в школе называли серой мышкой? О, о чем бы я могла всем им рассказать! Но я не буду этого делать, откройте глаза, проживите то, что прожила я. Не у всех есть миссия в жизни. Я горжусь тем, что сделал все возможное. Я ПОМОЩНИЦА МУЖЧИН!“
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