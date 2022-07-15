Почему нельзя чистить уши ватными палочками

Не зря эту патологию называют „ухом пловца“, ведь чаще всего она появляется как раз на фоне активного купания, ныряния и нахождения в воде. Спровоцировать отит могут грибковые инфекции, герпес, бактерии, которые очень комфортно себя чувствуют в воде. Чаще всего от отита страдает одно ухо. Больного беспокоит боль, заложенность, ухудшение слуха. Иногда слух пропадает совсем. Могут появиться выделения, жидкие или гнойные. Часто при появлении таких симптомов возникает желание почистить ухо.



Чаще всего в ход идут ушные ватные палочки, но самые отчаянные могут использовать карандаши или спички. Это самая главная ошибка — вводить в ушной проход ничего нельзя! Вы можете себе очень сильно навредить и травмировать ухо. Ватными палочками можно чистить только ушную раковину!