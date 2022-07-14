Летняя идиллия с освежающим пивным коктейлем
Поднимите руку, кто делал дома пивные коктейли? Наверное, многим из нас сложно представить, каким может быть на вкус пивной коктейль.
Возможно, вам даже не приходило в голову смешивать пиво с соком или безалкогольными напитками, или это кажется вам порчей пива. Пусть вас не пугает первое впечатление. Это может показаться неожиданным, но пивные коктейли великолепны на вкус!
Попробуйте эти замечательные рецепты коктейлей, чтобы вы могли блеснуть в своей компании как настоящий эксперт по пиву.
Чтобы попробовать все эти рецепты по доступным ценам, стоит посетить магазины Maxima с 15 по 18 июля во время Дней пива, в течение которых действуют мега скидки на весь ассортимент пива.
Основное правило при приготовлении пивного коктейля простое: с темным пивом сочетаются более сладкие и насыщенные вкусы, а со светлым пивом премиум-класса – более легкие фруктовые вкусы.
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Пиво + безалкогольный напиток
Пиво, смешанное с лимонадом, – это не какое-то изобретение хипстеров. Известный пивной коктейль „Radler“ предлагался в придорожных тавернах уже в начале 20 века в Германии и Австрии.
Для приготовления коктейля наполните бокал кубиками льда, сверху налейте хорошего лимонада (для этого подходит отечественный „Limpa“ или „Kelluke“) и светлое пиво по своему вкусу.
Помните, что пиво всегда добавляется последним, иначе вам придется долго ждать, пока осядет пена.
Пиво + сок
Не позволяйте ингредиентам повлиять на вас, важен вкус!
Пиво с апельсиновым соком – популярный напиток, который пьют на завтрак во всем мире. Также попробуйте светлое пиво с яблочным, виноградным или даже томатным соком. Дайте волю своему воображению и пробуйте разные вкусы!
Наполните бокал льдом и добавьте светлое пиво и сок в пропорциях по своему вкусу. Щепотка соли и перца и немножко острого соуса прекрасно сочетаются с коктейлем из томатного сока и пива.
Если вы уже были знакомы со всеми предыдущими рецептами пивных коктейлей, то теперь все становится серьезно! Если вы запомните все вышеперечисленные советы и воспользуетесь ими в компании в нужный момент, вы наверняка получите несколько признательных кивков и зарекомендуете себя настоящим экспертом по летним коктейлям.
Пиво + Апероль Мист
Пришло время вывести пивные коктейли на новый уровень! Aperol Mist – любимый летний коктейль многих женщин, но сейчас мы добавим немного изюминки и сделаем его немного мягче.
Наполните высокий пивной бокал кубиками льда, добавьте 30 мл Aperol и немного лимонного сока. Смешайте коктейль и добавьте бельгийское пшеничное пиво (чудесно подходит Hoegaarden). Украсьте свой шедевр долькой лимона и подавайте с улыбкой.
Лето – время экспериментов!
Внимание! Вы имеете дело с алкоголем. Алкоголь может нанести вред вашему здоровью.
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