Летняя идиллия с освежающим пивным коктейлем

Возможно, вам даже не приходило в голову смешивать пиво с соком или безалкогольными напитками, или это кажется вам порчей пива. Пусть вас не пугает первое впечатление. Это может показаться неожиданным, но пивные коктейли великолепны на вкус!

Попробуйте эти замечательные рецепты коктейлей, чтобы вы могли блеснуть в своей компании как настоящий эксперт по пиву.

Чтобы попробовать все эти рецепты по доступным ценам, стоит посетить магазины Maxima с 15 по 18 июля во время Дней пива, в течение которых действуют мега скидки на весь ассортимент пива.

Основное правило при приготовлении пивного коктейля простое: с темным пивом сочетаются более сладкие и насыщенные вкусы, а со светлым пивом премиум-класса – более легкие фруктовые вкусы.

На прилавках магазинов Maxima всегда можно найти большой и богатый выбор как отечественного, так и импортного пива по доступной цене.

Пиво + безалкогольный напиток

Пиво, смешанное с лимонадом, – это не какое-то изобретение хипстеров. Известный пивной коктейль „Radler“ предлагался в придорожных тавернах уже в начале 20 века в Германии и Австрии.

Для приготовления коктейля наполните бокал кубиками льда, сверху налейте хорошего лимонада (для этого подходит отечественный „Limpa“ или „Kelluke“) и светлое пиво по своему вкусу.

Помните, что пиво всегда добавляется последним, иначе вам придется долго ждать, пока осядет пена.

Пиво + сок

Не позволяйте ингредиентам повлиять на вас, важен вкус!

Пиво с апельсиновым соком – популярный напиток, который пьют на завтрак во всем мире. Также попробуйте светлое пиво с яблочным, виноградным или даже томатным соком. Дайте волю своему воображению и пробуйте разные вкусы!



Наполните бокал льдом и добавьте светлое пиво и сок в пропорциях по своему вкусу. Щепотка соли и перца и немножко острого соуса прекрасно сочетаются с коктейлем из томатного сока и пива.