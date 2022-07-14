“Тренды трендами, но каждая женщина должна знать, что подходит именно ей”. Секреты красоты Анне Вески

Анне Вески,

певица

Знаете, это правда, что человек не чувствует своего возраста. Тебе всегда кажется, что ничего не изменилось. Ты работаешь или гуляешь. Ты всегда одинаковая, может быть, делаешь все чуть медленнее, но это не страшно. Ты самодостаточная и даже более уверенная, потому что никому не надо ничего доказывать. Ты — вот такая.

А общество? Общество всегда оценивает тебя по твоим поступкам. Ты чего-то стоишь или нет. Возраст не имеет значения. Тебя просто уважают или нет.

Я всегда хожу к одному и тому же косметологу. Она лучше всех знает особенности моей кожи и принимает правильные решения. Кремы же всегда делают для определенного возраста. И самое важное в уходе — постоянство и хорошее настроение.

И, конечно, тренды трендами, но каждая женщина должна знать, что подходит именно ей. Это и делает нас уникальными. И все же следить за модой надо, чтобы не казаться старомодным.

Еще больше секретов зрелой красоты — от Беатриче, Оксаны Тандит, Анны Леванди и Тийны Орасмяэ-Медер ЗДЕСЬ.

Летний номер JANA Luxury можно купить в крупных супермаркетах Rimi, Prisma, Selver, в больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.

БЕСПЛАТНО заказать следующий номер журнала можно здесь.