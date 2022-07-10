Курятина грудкой встает на защиту человека от ранней смерти

Побуждение людей к употреблению меньшего количества мяса и большего объёма фруктов и овощей предотвратит 26 млн преждевременных смертей ежегодно, как утверждают учёные. Исследователи хотят, чтобы люди ежесуточно получали не более 350 калорий от мяса молока и рыбы. А это эквивалент приблизительно одной крупной куриной грудки.

Они рассчитали, что жители 20 самых развитых стран сейчас ежесуточно употребляют 620 калорий животного происхождения, что составляет приблизительно два крупных бургера из говядины. Людям также необходимо получать 720 калорий от фруктов и овощей. К примеру, яблоко, банан и два перца содержат каждый по 100 калорий. Изменение привычного образа питания сократит уровень смертности, связанный с ожирением. А чаще всего такие люди умирают от болезней сердца, диабета второго типа и рака.

Выдвигающие это предложение эксперты полагают, что политики должны использовать планы по восстановлению стран после коронавирусной пандемии для побуждения людей к переходу на здоровое питание. Кроме того, сокращение красного мяса в рационе сделает и благое дело для экологии нашей планеты.