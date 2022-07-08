Как ухаживать за кожей летом? Советами делятся школьные медсестры

Защита кожи от непогоды и солнца важна как зимой, так и летом. Зимой многие люди склонны к сухости кожи и нуждаются в защите от холодного ветра и минусовых температур. Даже летом кожа может стать сухой — на сей раз из-за жаркого солнца и сухого воздуха. Важно знать, что кремы для увлажнения кожи в разное время года отличаются — зимний крем не подходит для лета и наоборот.

Когда молодой человек ищет для себя средства по уходу, то он должен убедиться, что они не содержат спирта. Средства по уходу за кожей со спиртом могут подойти людям с жирной кожей для кратковременного использования, так как в результате кожа станет более матовой, менее жирной и не будет блестеть. Однако это делает кожу очень сухой, и поэтому в будущем кожа может начать выделять еще больше кожного сала. И девушкам, и юношам обязательно рекомендуем посетить косметолога, который определит тип кожи лица и научит правильно ухаживать за кожей.

Когда дело доходит до ухода за внешним видом, самое главное — это чистота и правильные средства для ее обеспечения. Молодым людям следует особенно бережно ухаживать за своей кожей. В уходе за кожей действует принцип: „Меньше значит больше“. Вода, дружелюбный для кожи и защитный гель для умывания лица изначально являются достаточными средствами ухода. На сегодняшний день существует большой выбор очищающих средств для лица — в виде геля, пены, очищающего молочка и т.д. Чтобы подобрать то средство, что подходит именно вам, нужно попробовать разные продукты. Тем не менее, лицо стоит мыть именно предназначенного для этого очищающим средством, потому что гели для душа и шампуни слишком агрессивны для нежной кожи лица и могут вызвать различные проблемы с кожей.

В первую очередь необходимо помнить, что уход за кожей начинается с заботы о базовых потребностях всего организма, т.е. необходим достаточный сон и отдых, употребление достаточного количества чистой воды и полноценной здоровой пищи. Известно, что во время сна наша кожа вырабатывает придающий ей упругость коллаген, а также происходит регенерация клеток кожи. Но для того, чтобы кожа обновлялась, необходимы питательные вещества и вода.

Летом лучше всего использовать солнцезащитный крем, который защищает кожу от УФ-излучения. Поэтому солнцезащитный крем нужно использовать регулярно каждый день, даже при облачной погоде. Людям с большим количеством родимых пятен и кожными проблемами следует быть особенно осторожными с солнцем.

При выборе солнцезащитного крема люди привыкли смотреть на показатель SPF или фактор защиты от солнца — чем он выше, тем лучше защита. Это верно, но в случае с солнцем мы говорим о двух разных длинах волн солнечного излучения. В то время как лучи UVA проникают глубоко в слои кожи, лучи UVB действуют на поверхности кожного слоя. Поэтому при выборе крема важно убедиться, что на упаковке указана защита как от UVA, так и от UVB-лучей, например PA+ или - для особо сильной защиты — PA++++. Если на упаковке указан только номер фактора защиты от солнца, она имеет защиту лишь от УФ-излучения.

Солнцезащитный крем следует наносить на все открытые участки кожи перед выходом на улицу. Крем необходимо обновлять как минимум каждые два часа или в соответствии с солнцезащитным фактором крема и рекомендациями производителя. Обязательно повторно наносите солнцезащитный крем после купания, обильного потоотделения или вытирания полотенцем, даже если это водостойкий солнцезащитный крем.

Позаботьтесь о гигиене всего тела!

Летом школьники выезжают в лагеря и рабочие отряды, на сегодня в этих местах есть как минимум элементарные возможности для мытья и важно соблюдать гигиену даже в отсутствие родителей. В результате игры и работы на улице в теплую погоду тело покрывается пылью и потом, что приводит к неприятному запаху тела, особенно если речь идет о переходном возрасте.

Основная функция потоотделения заключается в поддержании подходящей для тела температуры. Так что потливость совершенно нормальна и индивидуальна — есть люди, которые потеют больше, и есть люди, которые потеют меньше. Самое главное – это гигиена - необходимо умываться после занятий спортом и вечером перед сном, чтобы удалить пот, кожный жир и пыль, и другие загрязнения, приставшие к коже из внешней среды. Чтобы не было запаха пота, следует использовать дезодорант, который вам подходит, но наносить его следует на чистую кожу. В период полового созревания молодые люди сильно потеют, но это временное явление. Причиной повышенной потливости также является избыточный вес или, а если такого фактора нет, то это может быть признаком каких-либо проблем со здоровьем — например, заболеваний щитовидной железы или диабета.

Таким образом, основными моментами летнего ухода за кожей являются здоровый образ жизни, включая правильное питание, увлажнение и защита кожи от солнца, а также старое доброе умывание. Летом кожа определенно нуждается в большем уходе. Высокие температуры и интенсивное солнечное излучение могут сделать кожу более тонкой и чувствительной. Но и жирная кожа подвержена большему риску появления прыщей в летние месяцы — ни в коем случае их нельзя трогать самостоятельно немытыми руками. Если очень нужно выдавить такой прыщик, то следует заранее очистить кожу и не пользоваться средствами, содержащими спирт, которые сушат кожу. Однако, если прыщей стало больше, имеет смысл посетить косметолога. Он может подсказать, достаточно ли изменить режим ухода за кожей или уже стоит обратиться к дерматологу.