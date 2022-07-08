08.07.2022, 14:17
ФОТО | В клинике Melior Clinics прошел летний вечер красоты
ФОТО: Olga Osjen
В четверг в клинике Melior Clinics, располагающейся на пятом этаже торгового центра Stockmann, прошел вечер красоты, на котором был представлен новый косметологический аппарат Hifu для лифтинга и омоложения кожи.
Клиника Melior Clinics существует почти 10 лет и на сегодняшний день предлагает довольно обширный спектр услуг: от уходовых процедур и косметики до аппаратной и препаратной или инъекционной косметологии.