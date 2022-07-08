Кратчайший гид по диетам: какие бывают и не вредят ли они здоровью?

Что такое диета?

Главное отличие любой диеты от обычного питания — ограничение. Идея проста: вы ограничиваете себя в чем-то, чтобы получить желаемый эффект. Это все равно что задержать дыхание и нырнуть за красивой ракушкой. Любое искусственное ограничение воспринимается организмом и мозгом как временная экстренная мера, после которой можно, наконец, вернуться в нормальный режим. Отсюда — общая проблема всех диет: рано или поздно из них хочется „вынырнуть“. А продержаться достаточно долго, чтобы достать ракушку, то есть достичь поставленной цели, удается лишь в одном случае из пяти. Причем после достижения первых результатов часто происходит откат к бессистемному питанию — из-за естественного желания вознаградить себя за лишения. Уже по одной этой причине диета вряд ли может стать постоянной пищевой привычкой.