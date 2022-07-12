Диетолог рассказала, какие продукты приводят к ожирению в области талии(3)
Употребление рафинированной еды, насыщенной жирами, в сочетании с сахаром или солью может привести к ожирению в области талии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.
Специалист подчеркивает, что ожирение в области талии свойственно как мужчинам, так и женщинам.
„У женщин избыток отложений в брюшной полости начинает формироваться в возрасте 45+. Однако за последние годы ситуация изменилась. Юные девочки начиная с пубертатного возраста приобретают избыточный вес, зачастую у многих из них жир уже начинает откладываться не только в области бедер и ягодиц, но и в абдоминальной зоне“, – говорит диетолог. „Абдоминальное ожирение формируется как результат беспорядочного питания с длительными голодными отрезками времени и участием в основном рафинированной еды, перенасыщенной жирами, в сочетании с сахаром или солью“, — говорит доктор.
В частности, к ожирению в области талии может привести употребление высокоуглеводных продуктов, например мучных изделий, отмечает специалист.
„Включая все хлебобулочные изделия, пряники, печенья и, безусловно, кондитерские изделия“, – указала Королёва.
К жирным продуктам, в которых содержится соль, специалист относит сосиски, сардельки и колбасные изделия.